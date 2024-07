Addio a Caterina Lupi, presidente dell'asilo Mons. G. Davini

L'intera comunità di Pavone del Mella piange Caterina Lupi, 74 anni, mancata all'affetto dei suoi cari.

Caterina Lupi

Lupi era un'imprenditrice di successo, alla carriera aveva sempre affiancato un forte impegno civico assumendo da anni la presidenza dell'asilo Mons. G. Davini. La sua gestione si è sempre caratterizzata per efficienza e organizzazione tanto che le attività e i servizi nella struttura sono sempre stati innovativi e all'avanguardia. Intelligente, preparata, con grande senso dell'ironia, mossa da grande impegno civico e sempre pronta a mettersi in gioco Lupi mancherà a quanti l'hanno conosciuta, alla sua intera comunità per quale è sempre stata un punto di riferimento.

"Il Sindaco Mariateresa Vivaldini, il Vicesindaco Valentina Meneghel e tutta l'Amministrazione Comunale piangono la scomparsa della cara Presidente della Scuola dell'Infanzia Caterina Lupi. Il suo impegno intriso di professionalità e umanità permarrà indelebile fonte d'esempio per tutti Noi", questo il messaggio di cordoglio dell'intera Amministrazione.

Le esequie

Oggi, sabato 13 luglio, alle 19.30 si terrà la veglia funebre. Domani domenica 14, si svolgeranno i funerali alle 15.30 nella parrocchiale di San Benedetto Abate.