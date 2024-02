L'Asst Franciacorta ricorda che da lunedì 12 febbraio verrà modificata la viabilità per l'accesso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Chiari.

Attenzione: è cambiato l'accesso al Pronto Soccorso di Chiari

Nello specifico chiude accesso l'accesso al Pronto Soccorso da via Della Battaglia e apre l'accesso temporaneo al Pronto Soccorso da via Gioberti. Questo vale sia per i mezzi di soccorso che per gli utenti. La modifica alla viabilità è necessaria per la realizzazione dei lavori per l'ampliamento del Pronto Soccorso di Chiari.

L'intervento

L'intervento era stato reso noto qualche settimana fa erano stati il direttore generale dell’Asst Franciacorta, Alessandra Bruschi, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, mobilità urbana e per la sosta, Maurizio Libretti, e gli assessori Domenico Codoni (Politiche per il governo del territorio e Sportello Edilizia) e Vittoria Foglia (con delega alla Sanità e rapporti Asst Franciacorta), alla presenza del dirigente addetto alla UO Tecnico Patrimoniale, Mattia Macrì, e del comandante della Polizia Locale di Chiari, Aniello Amatruda.

E’ innegabile che qualche disagio, soprattutto sul traffico e sui residenti dei villaggi nei dintorni di via Gioberti possa esserci, ma è stato fatto un lavoro minuzioso e volto a creare il minor numero di interferenze possibili così da avere, in tempi piuttosto brevi, il raddoppio del Pronto soccorso e una nuova viabilità. Del resto, a fronte di 55mila ingressi, oltre 150 al giorno, questo intervento non era più rimandabile.