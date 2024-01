La cosa più importante è una: cambia l’acceso al Pronto Soccorso di Chiari. Per circa un anno, infatti, tempo necessario per i lavori di ampliamento, ambulanze e veicoli di soccorso accederanno passando da via Gioberti.

Cantieri al Pronto Soccorso: l'ingresso si sposta su via Gioberti

A presentare, martedì mattina, tutte le novità riguardanti la viabilità e i cambiamenti necessari per l’intervento che partirà già dalla fine del mese, nella prima conferenza stampa congiunta, sono stati il direttore generale dell’Asst Franciacorta, Alessandra Bruschi, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, mobilità urbana e per la sosta, Maurizio Libretti, e gli assessori Domenico Codoni (Politiche per il governo del territorio e Sportello Edilizia) e Vittoria Foglia (con delega alla Sanità e rapporti Asst Franciacorta), alla presenza del dirigente addetto alla UO Tecnico Patrimoniale, Mattia Macrì, e del comandante della Polizia Locale di Chiari, Aniello Amatruda.

E’ innegabile che qualche disagio, soprattutto sul traffico e sui residenti dei villaggi nei dintorni di via Gioberti possa esserci, ma è stato fatto un lavoro minuzioso e volto a creare il minor numero di interferenze possibili così da avere, in tempi piuttosto brevi, il raddoppio del Pronto soccorso e una nuova viabilità. Del resto, a fronte di 55mila ingressi, oltre 150 al giorno, questo intervento non era più rimandabile.

Gli interventi

Ad aprire le danze è stata la dg Bruschi:

Abbiamo voluto fortemente condividere qualcosa che può sembrare apparentemente non rilevante, ma che invece è cruciale per i cittadini. Per questo è necessario fare chiarezza sulla viabilità che ruoterà intorno al Pronto Soccorso. Un punto di riferimento non più soltanto per la nostra provincia, ma anche per quelle vicine (con una grande attrattività soprattutto dalla Bergamasca). Un dato rilevante che dimostra come l’Asst Franciacorta stia raggiungendo e consolidando la sua pozione all’interno di questi territori.

La parola è poi passata a Libretti:

Abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa di un momento di condivisione congiunto. Questi ragionamenti erano già iniziati negli scorsi mesi con il commissario straordinario Luigi Cajazzo e proseguiranno ora con la dottoressa Bruschi: è importate focalizzare l’attenzione sul nuovo accesso e sulla crescita delle strutture perché l’ospedale è pronto a crescere, anzi: lo ha già fatto di circa il 15% rispetto agli anni precedenti, dunque la gestione della viabilità intorno, alla luce che gli interventi che l’Asst intende realizzare sul nostro territorio, diventa un argomento fondamentale. Inoltre, è per noi una soddisfazione che si investa sul territorio di Chiari. Quello che si prospetta è un periodo di lavori: si tratta di circa un anno e sicuramente ci sarà una sofferenza. Il nostro obiettivo sarà ridurla al minimo o addirittura fare in modo che questa non ci sia. Crediamo di aver fatto un lavoro positivo e ringrazio la dottoressa Bruschi con la quale c’è stata un’intesa immediata: spero che la collaborazione possa proseguire nel tempo.

Non è mancato il benvenuto dell’assessore Foglia alla Bruschi, che in primo luogo ha definito le origini clarensi della nuova dg "un valore aggiunto" rimarcando come il suo assessorato, negli anni, abbia sempre instaurato forti collaborazioni con l’Asst, anche in pandemia.

Mi auguro che si possa continuare a lavorare insieme a favore dei cittadini di Chiari e di tutto il territorio vicino. L’attenzione al Pronto soccorso è un punto nodale per potercene prendere cura al meglio.

Infine, prima della spiegazione tecnica, è intervenuto Codoni:

Mi associo al benvenuto alla dottoressa Bruschi: credo che conoscere il territorio dia sicuramente una marcia in più e accorci i tempi dell’essere operativi. Il progetto, che nasce nel 2022, riguarda non solo la parte viabilistica, di maggiore impatto per i nostri concittadini, ma un vero e proprio ampliamento, anche in merito al Pgt, sul territorio comunale. Teniamo conto che l’Asst Franciacorta è il “maggior datore di lavoro”. Questo ha dunque una grande importanza strategica.

Infine, un’ulteriore nota da parte della dg:

Il tema rilevante di questa ristrutturazione sarà quello della sicurezza. Dobbiamo adibire l’area ad accogliere la tac, uno strumento fondamentale. Le sfide della Sanità riguardano i tempi e visto che il 60% delle tac si fanno in urgenza, questo è per noi garanzia di sicurezza. Saranno anni di grandi lavori e di comunicazione: il Pnrr ci da’ l’opportunità di investire. A Chiari e non solo. E’ necessario condividere obiettivi futuri, ma anche rendere noti i disagi che potrebbero esserci. Ci scusiamo fin da ora, ma poi ci saranno dei benefici dal punto di vista della cura e dell’emergenza. Priorità rispetto alle altre variabili.

I cambiamenti

Quattro, tendenzialmente, i punti illustrati da Macrì sui quali si snoda il tutto: il più importante riguarda certamente il fatto che non si accederà più al Pronto Soccorso da via della Battaglia, ma da via Gioberti (una via non larghissima, ma nella quale il Comune e la Polizia Locale hanno già fatto i sopralluoghi: qualora si rivelasse necessaria, ci sarà la rimozione forzata dei veicoli che ostruiscono il passaggio dei mezzi di soccorso). Non mancherà, comunque, l’apposita segnaletica gialla. Cambiamenti anche su viale Mazzini, dove tutto diventerà più semplice: verrà eliminato il muretto che divide l’accesso principale dal parcheggio a pagamento così da favorire ogni manovra. Si creerà, dunque, una «goccia» di passaggio. La nuova viabilità, infatti, cambierà anche la visione del parcheggio che diventerà per una parte libero (a disco orario) e per l’altra adibito all’utilizzo dei dipendenti dell’Asst.

Per quanto riguarda dipendenti e fornitori, oggi i veicoli entrano ed escono dal cancello accanto alla farmacia - ha spiegato Macrì - Invece, con le modifiche, da lì potranno solo entrare, mentre l’uscita sarà sulla traversa di viale Mellini.

L’intervento

In conclusione, per tirare le somme, l’intervento è stato progettato per garantire una migliore fruizione e fluidità della viabilità che interessa il presidio ospedaliero nel suo complesso; realizzare un nuovo ingresso al Pronto Soccorso lungo via Gioberti, anziché da via della Battaglia, evidenziato da nuova segnaletica stradale, posizionata d’intesa con il Comune di Chiari e la Polizia Locale, ma anche per assicurare un incremento di parcheggi liberi aperti al pubblico, come quota parte degli originari parcheggi chiusi e a pagamento. Da questo conseguirà inoltre un adeguato numero di stalli di sosta ai dipendenti, non gravando sul carico urbanistico del Comune e sui parcheggi pubblici, ottimizzando l’ingresso e l’uscita dagli stessi, riducendo i rischi di rallentamento viario.

"Si prevede, per metà febbraio, la conclusione del primo stralcio atto a garantire, in primis, il nuovo accesso da via via Gioberti ai mezzi di soccorso ed ai fruitori del Pronto Soccorso, salvo la messa a punto del nuovo Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eProcurement)", è stato specificato dall’Asst Franciacorta.

Dunque, non resta che prestare attenzione ai cambiamenti che entreranno in vigore nei prossimi giorni e che, comunque, saranno adeguatamente segnalati.