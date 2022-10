Arrivano i "Gestori delle attese" a Cologne e Capriolo

Attivati a Cologne e Capriolo i "Gestori delle attese" per prenotare le operazioni a sportello.

Le operazioni vengono snellite

Ad essere interessati da questa novità gli Uffici Postali di Cologne (via Facchetti 2) e Capriolo (via Vittorio Emanuele, 4): gli Uffici Postali prevedono entrambi i seguenti orari da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35. All'ingresso un innovativo totem touch screen che permette di selezionare quale operazione effettuare consentendo così di gestire al meglio i flussi di clientela e diminuendo i tempi di erogazione dei servizi offerti. È infatti possibile per il cittadino accedere in modo semplice e intuitivo allo sportello, l’operazione sarà gestita in modo flessibile e verrà pianificata al meglio l’operatività del personale, consentendo l’erogazione dei servizi secondo le differenti modalità disponibili.

Prenotazione del proprio appuntamento da remoto

Oltre alla consueta prenotazione fisica in base all’ordine temporale di arrivo, sarà possibile prenotare il proprio appuntamento da remoto, attraverso il Computer o attraverso il proprio dispositivo mobile, sul sito di Poste Italiane, sulla App Ufficio Postale o tramite il numero WhatsApp 371500371 da memorizzare sul proprio cellulare.

"In uno scenario complesso come quello attuale ancora condizionato dall’emergenza sanitaria, l’obiettivo di Poste Italiane resta quello di agevolare l’accesso dei cittadini ai propri servizi, garantendo lo sviluppo innovativo e la valorizzazione tecnologica nel segno della digitalizzazione del Paese - hanno fatto sapere da Poste Italiane - L’intervento conferma ancora una volta la vicinanza di Poste Italiane alle comunità locali, con l’intento di accompagnarle quotidianamente verso processi di modernizzazione e digitalizzazione per promuovere il benessere dei cittadini e lo sviluppo socio-economico, grazie alla capillarità della propria rete presente su tutto il territorio nazionale, anche nelle aree più periferiche".

Le immagini dei nuovi "Gestori delle attese"