Ance Brescia, i giovani salgono in cattedra

Formazione

Le lezioni sono in programma il 12 e il 27 aprile.

Il mercato degli appalti pubblici è alla continua ricerca di figure tecniche e amministrative specializzate.

Due appuntamenti in programma

La crescita delle richieste, incentivata dai provvedimenti governativi e i nuovi fondi a disposizione del Pnrr, aprono ai giovani numerose opportunità lavorative nel settore. Con lo scopo di far conoscere agli studenti quali figure potrebbero essere utili al mondo dell’impresa e capire i meccanismi dei bandi di gara, il Gruppo Giovani di Ance Brescia organizza due appuntamenti con gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Capirola di Leno, iscritte all’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (Cat).

I temi trattati

Le lezioni in programma il 12 e il 27 aprile, presso le aule della struttura di via Guglielmo Marconi 7, saranno tenute dalla dottoressa Sara Meschini, responsabile dell’area Lavori pubblici di Ance Brescia. In occasione degli incontri i giovani apprenderanno ogni aspetto che riguarda la gestione dei bandi di gara, a partire dalle nozioni tecniche sino alle normative, per capire quali siano le figure necessarie allo svolgimento del processo e richieste dal mercato del lavoro. Infatti, il settore degli appalti pubblici è soggetto a frequenti cambiamenti normativi, perciò, è opportuno restare al passo con le modifiche, aggiornandosi e formandosi di continuo. Se da una parte complica il processo di svolgimento della pratica, dall’altra invece può aprire spesso scenari a nuove figure professionali, molto richieste nel mercato del settore delle costruzioni. L’incontro patrocinato dai giovani imprenditori di Ance Brescia sarà lo spazio adatto poter comprendere le complesse dinamiche che regolano gli appalti pubblici e le nuove opportunità lavorative da cogliere. Ad accompagnare la dottoressa Meschini ci saranno i neoeletti vicepresidenti del Gruppo Giovani di Ance Brescia, Severino Arici e Davide Castelli. Le loro testimonianze in qualità di direttori tecnici presso le proprie imprese forniranno agli studenti esempi pratici e testimonianze del percorso di crescita che attende ogni giovane volenteroso di intraprendere questa strada.