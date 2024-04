Progetto Civico, candidato sindaco Ermanno Udeschini.

Sciolte le riserve per il centrodestra: dopo mesi di voci e smentite sarà l' ex assessore ai lavori pubblici e sicurezza Ermanno Udeschini a guidare la compagine che unisce le forze ora in minoranza. Progetto civico è il nome scelto per la lista che ha come candidato sindaco Udeschini, impiegato tecnico, spostato e padre di due bambini, per dieci anni ha lavorato nelle file dell'attuale amministrazione Tedaldi, fino allo strappo di poche settimane fa quando ha rimesso le deleghe al primo cittadino

Sarà lui il nome che potrà interrompere l' egemonia del centro sinistra al municipio da ben 20 anni?