Una mano tesa verso chi ha bisogno. Anche per il biennio 2023/2024 è stato rinnovato l’accordo tra l’Amministrazione comunale di Chiari e l’associazione Auxilium don Silvio Galli per l'attività di distribuzione di generi alimentari a favore della popolazione indigente.

Amministrazione e Auxlium si stringono la mano

Infatti, l’Amministrazione comunale, nell'ambito della propria attività socio–assistenziale in favore di nuclei familiari in difficoltà, punta ad un'azione integrata con le realtà del Terzo Settore che operano sul territorio, per garantire il coordinamento della sinergia tra operatori e l'ottimizzazione delle risorse. Ovvia, quindi, la collaborazione con la meritoria Auxilium Don Silvio Galli che è attiva da anni sul territorio e si occupa di situazioni di forte marginalità e disagio sociale, cercando di rispondere ai bisogni primari delle persone (come cibo e vestiti). Una realtà con cui da anni l’Amministrazione comunale ha in essere un percorso di collaborazione per l'attività di distribuzione di generi alimentari a favore della popolazione indigente: accordo ora rinnovato.

L'intervento

Sul tema è intervenuta l'assessore ai Servizi sociali, Vittoria Foglia.