Alunni della primaria a lezione di Protezione civile

Un gruppo di volontari della Protezione civile, la scorsa settimana, ha potuto far conoscere la sua attività e storia, alle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Castelcovati.

Nella mattinata i ragazzi, hanno raggiunto la Protezione Civile, nella loro sede del paese, dove hanno potuto vedere tutte le attrezzature e mezzi a disposizione della squadra.

I ragazzi hanno avuto modo di vedere da vicino i nostri mezzi (camion della Regione, Pick-up, Gru), gli attrezzi in caso di emergenza idrogeologica, neve e alluvione, provare il nostro Simulatore Sismico e conoscere anche come ci si comporta in caso di ricerca disperso e quali sono le tecniche di ricerca oltre gli strumenti che si mettono in gioco.