Questa volta dovrebbe davvero essere questione di giorni prima che l’acqua dell’acquedotto possa fuoriuscire dai rubinetti dei residenti della località Bosine, sopra Iseo, cui sono stati richiesti i documenti per procedere con gli allacci alla rete.

Allacci in corso a Bosine: l’acqua sta per arrivare

La data comunicata da una lettera di Acque Bresciane inviata al Comune cita i primi di dicembre per l'avvio dell’acquedotto. Le lavorazioni non saranno ultimate definitivamente, ma per via della crisi idrica si è deciso di avviare la stazione di rilancio dell’acqua.