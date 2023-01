Una serranda abbassata definitivamente dopo sette anni di attività. Una chiusura che ha lasciato tutti senza parole, palazzolesi e non solo, perché in questo lungo lasso di tempo il locale si era certamente affermato e rappresentava per molti una sicurezza, una garanzia. Eppure, lo Yugen Lounge Restaurant di vicolo Salnitro, a Palazzolo sull'Oglio, che al sushi, al sashimi e ai piatti della tradizione giapponese abbinava i cocktail fusion, non vedrà più la luce.

Addio allo Yugen: il locale ha chiuso definitivamente

Una decisione certamente sofferta, ma che, a quanto emerge, si è rivelata necessaria nonostante tutti i sacrifici e l’amore profuso nel lavoro.

Cari tutti, è difficile trovare le parole per esprimere il nostro stato d’animo in questo momento: oscilla dall’amarezza alla delusione, pur lasciando spazio a un sorriso amaro e ai più dolci ricordi - hanno scritto i gestori a qualche settimana prima dalla cessazione dell’attività - Yugen chiuderà il 31 dicembre. È stata una scelta sofferta, dettata da contingenze difficili e resa ancor più ardua dall’affetto che proviamo per la nostra creatura. Abbiamo faticato tanto per darle vita, farla funzionare, vederla correre. E ora, con senso di responsabilità, decidiamo di mettere un punto a questa avventura.

Non sono però mancati i ringraziamenti:

Sono stati anni bellissimi, intensi, rocamboleschi. Ci siamo tolti delle soddisfazioni, ci siamo divertiti, abbiamo sofferto insieme, e non possiamo che ringraziarvi tutti: dipendenti e collaboratori, clienti, pubblica amministrazione, istituti di credito, fornitori, stampa, colleghi ristoratori e, perché no, pure i più feroci detrattori. Insieme abbiamo costruito qualcosa di speciale, un punto di riferimento sul territorio bresciano, non solo per sushi e drink.

Poi, anche un riferimento a una situazione già emersa più volte, quella della chiusura di diverse attività locali.

Siamo consapevoli che per Palazzolo sarà una grossa perdita: la nostra città, negli ultimi anni, si è impoverita parecchio, perdendo pezzo dopo pezzo molti capisaldi delle sue attività commerciali. Un destino amaro che osserviamo impotenti, con una nota di tristezza ma anche con la coscienza pulita di chi ci ha provato fino alla fine.

L'augurio

Infine, l’augurio, quello più bello e che ha anticipato le settimane di festa che non sono state l’occasione solo per ritrovarsi, ma anche per i saluti.

Ci auguriamo, per il territorio che tanto amiamo, che il futuro torni roseo, all’altezza di ciò che meriterebbe la sua cittadinanza. Abbiamo deciso di comunicarvi questa scelta con trasparenza e onestà, in anticipo, per permettervi di passare a trovarci prima che le porte si chiudano per sempre. Insieme abbiamo stretto i denti, abbiamo gioito, ci siamo riempiti di soddisfazioni e abbiamo imparato un mestiere. Per questo vi salutiamo con amarezza, ma con la soddisfazione di chi non solo ci ha provato ma, in fondo, ci è anche riuscito. Un caro saluto.

Un saluto dolce amaro, una perdita che pesa: dolce per i ricordi costruiti in questi anni e amaro per quelli che non ci saranno più.