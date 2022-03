Sport e tempo libero

Il campo sarà in piazzale Kennedy: è quanto deliberato dalla Giunta del sindaco Gabriele Zanni.

Palazzolo si arricchisce di un nuovo servizio sportivo: in piazzale Kennedy, negli spazi della Piscina Acquadream, sarà presente anche il padel, sport che piano piano sta prendendo sempre più piede in tutta la zona.

A Palazzolo arriva il campo da padel

È questo quanto ha deliberato la Giunta del sindaco Gabriele Zanni che ha deciso di accogliere la richiesta della società Spazio Sport One, che gestisce gli impianti natatori, di ospitare nei propri locali la nota disciplina sportiva derivata dal tennis, che si pratica a coppie in un campo rettangolare diviso da una rete, dove i quattro lati fanno parte dell'area di gioco e consentono alla pallina di rimbalzare.

Infatti, la gestione dell’impianto natatorio comunale coperto è regolata da una convenzione tra il Comune di Palazzolo e la società Spazio Sport One, la quale prevede che la società non possa cedere in affitto, a terze società o associazioni, spazi dell’impianto, salvo specifica e formale autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

Di conseguenza la Sport One ha deciso di sottoporre all’Amministrazione la proposta di sublocare parzialmente degli spazi esterni dell’impianto natatorio gestito a favore della società MC S.r.l.di Cologne (Brescia), affinché la stessa realizzi appunto campi da padel. E la Giunta – considerando che questo nuovo ingresso rappresenta un valido strumento per aumentare l’attrattività dell’impianto palazzolese – ha dato il proprio via libera.

L'intervento dell'assessore

Il miglioramento costante dell’offerta sportiva della nostra città è uno dei nostri principi guida. Lo si è visto con i nostri progetti, dallo Skatepark alla Rosta, passando per lo Sky Fitness e molto altro. Lo sport è davvero un elemento positivo in tutti i sensi: per la salute, per la qualità della vità e per l’attrattività della nostra città. Ben venga, quindi, anche questa nuova disciplina sul nostro territorio.

Queste le parole dell’assessore allo Sport, Alessandra Piantoni.