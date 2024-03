24 anni dalla morte del Carabiniere Scelto Massimo Urbano: la commemorazione a Chiari.

La cerimonia

Si è tenuta oggi (giovedì 7 marzo 2024) a Chiari alle 9.30 alla chiesa di Santa Maria Maggiore la cerimonia commemorativa in occasione della ricorrenza del 24esimo anniversario dalla morte del Carabiniere Scelto Massimo Urbano Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Chiari, deceduto nell’adempimento del dovere il 7 marzo 2000, durante l’inseguimento di due autovetture rubate. Inseguimento tragicamente concluso con uno scontro mortale che vide coinvolte una delle due auto in fuga e l’autoradio condotta dal Carabiniere appena 28enne.

Alla cerimonia hanno presenziato, gli zii, i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Brescia e Comunale di Chiari e Urago d’Oglio, oltre a diversi sindaci dei comuni limitrofi, nonché i rappresentanti delle varie sezioni combattentistiche e d’armi del territorio. La messa è stata officiata da Monsignor Fattorini, Prevosto di Chiari. Prima della liturgia è stata deposta presso il cippo commemorativo collocato in Chiari Viale Bonatelli una corona d’alloro in onore al militare.

Le immagini