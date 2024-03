Tangenziale Sud, un tamponamento a catena manda in tilt il traffico.

Tamponamento a catena

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato nella mattinata di oggi (mercoledì 6 marzo 2024) poco prima delle 8 sulla spbs11 tra Mazzano e Rezzato in direzione di Brescia. A scontrarsi sono stati tre veicoli (due auto e un furgoncino), tre le persone coinvolte: un ragazzo di 33 anni, una ragazza di 34 e una donna di 46. Tra loro si contano, in particolare, due feriti.

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze. La missione partita in codice giallo è rimasta tale, in un caso è stata addirittura declassata a codice verde il che evidenza la non eccessivamente preoccupante condizione delle persone coinvolte. I feriti sono stati trasportati alla Poliambulanza e all'ospedale di Montichiari.

Tangenziale Sud: pesanti ripercussioni sul traffico

Pesanti invece si sono rivelate le ripercussioni sul traffico: a causa del sinistro si sono infatti verificate code e rallentamenti verso la città di Brescia. Il tutto causato dalle operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata. Ad intervenire sul posto per gli opportuni rilievi del caso una pattuglia della polizia stradale.