Vaccinazioni per gli over 60, altri 19 Comuni (anche Chiari) avranno la priorità

Vaccinazioni per gli over 60, altri 19 Comuni avranno la priorità: fra questi anche Chiari, che inizialmente era stato escluso dall’elenco nonostare proprio in città fosse stato attivato l’hub per la campagna vaccinale

Vaccinazioni over 60, altri 19 Comuni avranno la priorità

Da 8 Comuni con priorità si passa a 27. La decisione di Regione Lombardia che ha incluso nella lista dei territori dove si procederà in via prioritaria con le vaccinazioni anche alla popolazione fra i 60 e i 79 anni altri 19 Comuni: a Iseo, Paratico, Capriolo, Palazzolo, Rudiano, Roccafranca, Pontoglio e Urago sono stati aggiunti anche Orzinuovi, Comezzano Cizzago, Cologne, Erbusco, Adro, Provaglio d’Iseo, Monticelli Brusati, Corte Franca, Polaveno, Sulzano, Montisola, Castelcovati, Orzivecchi, Marone, Pompiano, Trenzano, Castrezzato, Coccaglio e Chiari. Proprio da quest’ultimo Comune nei giorni scorsi si era sollevata la voce del sindaco Massimo Vizzardi che aveva fatto presente come il suo Comune, dove è stato allestito uno degli hub vaccinali della Franciacorta, fosse stato escluso dalla lista delle priorità per le vaccinazioni.