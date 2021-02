Vaccinazioni Covid: attive online le prenotazioni per gli over 60 di Iseo, Paratico, Capriolo, Palazzolo, Rudiano, Roccafranca, Pontoglio e Urago

Sono attive da domani alle 8 le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale straordinaria del cosiddetto “cordone sanitario” per arginare la diffusione del Covid nel bresciano. Potranno prenotarsi i cittadini dai 60 (nati nel 1961) ai 79 anni degli 8 Comuni interessati, cioè Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio, Pontoglio, Palazzolo sull’Oglio, Capriolo, Paratico e Iseo.

Vaccinazioni Covid: attive online le prenotazioni per gli over 60

La modalità di adesione è la stessa già attiva per i cittadini over 80 anni. Per prenotarsi ci si può iscrivere online, tramite la piattaforma regionale vaccinazionicovid.servizirl.it, oppure recarsi in farmacia o dal proprio medico di famiglia. Sarà necessaria la tessera sanitaria e un numero di cellulare o un indirizzo email, sul quale si verrà ricontattati con le indicazioni (giorno, ora e luogo) per presentarsi a fare il vaccino in uno dei due Hub vaccinali allestiti a Iseo e a Chiari dall’Asst Franciacorta, rispettivamente al Palazzetto dell’Antonietti di via Paolo VI e al Palazzetto geodetico della città di Chiari.