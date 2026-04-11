Un assegno da 4mila euro per volare in Finlandia

Il Gruppo Allievi vigili del fuoco di Verolanuova ha un sogno: partecipare ad un camp internazionale in Finlandia.

Un’assegno da 4mila euro

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Una occasione unica per questi ragazzi e ragazze che già giovanissimi hanno fatto la scelta di mettersi al servizio del prossimo. Il gruppo fondato e guidato da Fausto Quaranta è diventato una realtà solida non solo a Verolanuova, ma in tutta la regione, tanto che un paio di anno fa aveva ricevuto proprio un riconoscimento formale da Regione Lombardia. L’occasione di volare in Finlandia è unica e questi ragazzi se lo meritano proprio, ecco perché l’associazione Benandanti si è immediatamente resa disponibile per dare una mano organizzando uno spiedo d’asporto come solo lei sa fare. Il risultato? Ben 4mila euro da donare per questa importante iniziativa, davvero una bella somma.

“Abbiamo sostenuto con grande piacere l’Associazione Allievi di Verolanuova, perché questi ragazzi rappresentano esattamente la società che vorremmo: sono il nostro futuro, un gruppo di giovani volenterosi, educati e con uno sguardo positivo verso ciò che li aspetta. L’associazione, creata da Fausto, svolge un ruolo fondamentale: aiuta i ragazzi a crescere nel rispetto degli altri e del proprio territorio, accompagnandoli nel diventare uomini e donne responsabili e in gamba. Abbiamo contribuito con una donazione di 4.000 euro. È stata una giornata davvero bella e significativa. Un ringraziamento sincero va all’amministrazione comunale, che ci sostiene e appoggia sempre, ci hanno persino dato la possibilità di utilizzare gli splendidi spazi del municipio di Verolanuova: un luogo storico e meraviglioso, che per noi rappresenta un vero e proprio simbolo del nostro paese. Un grazie anche a questi ragazzi, che hanno partecipato attivamente alla preparazione della festa, lavorando con impegno e senza mai lamentarsi. Un grazie, infine, a tutti gli spiedisti che, come sempre, si sono messi a disposizione con impegno e generosità per la riuscita dell’iniziativa”,

così la presidente dell’associazione Benandanti Roberta Cervati. I ragazzi e Fausto non possono che essere felici e grati: il viaggio in Finlandia è sempre più vicino grazie all’impegno di tanti e all’immancabile spiedo dei Benandanti, lo spiedo più solidale che c’è.