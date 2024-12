Regione Lombardia sostiene i giovani pompieri

Regione Lombardia ha formalmente riconosciuto il Gruppo Allievi Vigili del Fuoco di Verolanuova.

Una notizia tanto attesa

E' stata ufficializzata mercoledì 27 presso il distaccamento del paese alla presenza del consigliere regionale Diego Invernici, del sindaco Stefano Dotti, del vicesindaco Gianmaria Tomasoni, del Comandante provinciale Luigi Giudice, del Capo distaccamento di Verolanuova Francesco Trementini, dell’istruttore del Gruppo Allievi Vigili del Fuoco Fausto Quaranta e di Lucia Buizza rappresentante dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco che tanto si è spesa per questa causa. La serata non poteva iniziare che con un’esibizione dei giovani allievi, come al solito impeccabile, che hanno dimostrato, se mai ce ne fosse il bisogno, tutta la loro preparazione.

In seguito nelle sale del distaccamento Invernici, Dotti, Quaranta e Giudice hanno firmato la tanto attesa convenzione: da questo momento il Gruppo Allievi Vigili del Fuoco è formalmente riconosciuto da Regione, questo apre certo le porte a molte possibilità, ma più di ogni altra cosa è un importante e concreto riconoscimento fatto ad un gruppo, tra i primi istituiti, che rappresenta un’eccellenza formativa giovanile sul territorio lombardo.

Il riconoscimento di Regione Lombardia

"Sono molto impressionato da questa realtà - ha esordito il Comandante Giudice - I distaccamenti volontari costituiscono una parte integrante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, non sempre sono realtà facili da sostenere numericamente, ecco perché sono importanti le attività di fidelizzazione dei giovani a questo mondo, il Gruppo Allievi Vigili del Fuoco costituisce proprio un vivaio dal quale poter attingere per poter mantenere vivo questo distaccamento che rappresenta una realtà molto importante".

Parole sottoscritte da Invernici.

"Oggi si sancisce un risultato ottenuto grazie all’amministrazione e a chi vent’anni fa ha avviato un percorso, cioè Fausto Quaranta, fatto di grande impegno e lavoro - ha sottolineato il consigliere regionale - grazie all’iniziativa di Fausto oggi ci sono tanti volontari che operano quotidianamente per la nostra sicurezza, nati nel gruppo allievi. L’immagine migliore del nostro futuro sono questi ragazzi, il gruppo allievi va a creare quella cittadinanza attiva di cui c’è tanto bisogno: chi rappresenta le istituzioni ha bisogno di contaminare la società con valori sani. Regione Lombardia sostiene i distaccamenti dei volontari, siete l’orgoglio di Regione Lombardia, saremo al vostro fianco con i fatti".

Infine il sindaco Dotti non può che ringraziare tutti e plaudire all’impegno dei Vigili del Fuoco che sempre si sono distinti per impegno, passione e professionalità, notevole il loro impegno verso i giovani e nel promuovere sani principi e valori.

"Oggi è importante il lavoro che si fa con i ragazzi - ha dichiarato Dotti - l’ispirazione e la testimonianza che i volontari rendono con il loro lavoro ricco di impegno e passione è importante per i più giovani".

L’ultimo a prendere la parola è l’istruttore Fausto Quaranta:

"Questa è una disciplina sana, costruttiva, dove i ragazzi sono orgogliosi di portare la loro divisa. Il lavoro svolto è per il loro futuro. Un grande grazie a loro, alle loro famiglie e a tutti voi".

Le firme hanno sancito questa importante convenzione e alla fine non poteva mancare un brindisi ad un futuro ricco di attività e impegno per i giovani e per la comunità.