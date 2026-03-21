Gli allievi Vigili del fuoco di Verolanuova sognano la Finlandia

Gli Allievi Vigili del fuoco di Verolanuova hanno un grande sogno e sono decisi a realizzarlo.

Young international Firefighters camp Finlandia

Abituati alle sfide, all’impegno e soprattutto alla condivisione dei saperi, sono soliti ogni anno fare fare un raduno con tante diverse realtà tra i monti del Trentino, hanno deciso di alzare l’asticella.

Il sogno è quello di partecipare al Young international Firefighters camp che si terrà in Finlandia a Luglio 2026. Questo camp si tiene ogni 4 anni e vi partecipano circa 3000 ragazzi provenienti da: Finlandia, Svezia, Germania, Estonia, Repubblica Ceca e da quest’anno cercano un team italiano. In più c’è un pompiere Volontario di origine Italiana, che dal 1993 abita in Finlandia, è di Busto Arsizio Varese) che sarà un riferimento sul luogo, un vantaggio non da poco dato che si parlerà o finnico o inglese. I ragazzi, ma possono partecipare anche maggiorenni, per una settimana si dedicheranno ad attività pompieristiche con istruttori.

Una occasione straordinaria per gli allievi, ma anche costosa.

Ecco perché è stato organizzato per domenica 29 marzo no spiedo per raccogliere fondi, partner dell’evento i Benandanti, che in quanto a spiedo sanno assolutamente il fatto loro, con la consueta generosità si metteranno a disposizione per cucinare un ottimo pranzetto.

“A dicembre Fausto Quaranta, il responsabile del Gruppo allievi, ci ha detto che erano stati invitati ad andare in Finlandia a questo raduno internazionale, tra i gruppi italiani hanno scelto Verolanuova per rappresentare la nostra nazione a questo evento – ha spiegato Roberta Cervati presidente dei Benandanti – ci ha chiesto una mano e noi abbiamo immediatamente accolto la richiesta: puntiamo a circa 1000 porzioni. Sarà in Comune, solo asporto e niente polenta, al costo di 12 euro, abbiamo cercato di tenere la quota il più bassa possibile per arrivare veramente a tutti. Ci saranno circa una ventina di team di spiedisti e ora non ci resta che aspettare le prenotazioni”.

L’appuntamento è per le 11 presso il Palazzo Comunale di Verolanuova con l’esibizione dei Vigili del Fuoco e dalle 12 si potrà ritirare la propria porzione di spiedo al prezzo di 12 euro, fondamentale la prenotazione al 333 33 07 498.

“Il campeggio rappresenta un momento di crescita umana e tecnica: durante la settimana i partecipanti prendono parte ad attività addestrative, prove pratiche, simulazioni operative, esercitazioni di protezione civile, momenti di confronto culturale e condivisione delle rispettive esperienze territoriali. È un’occasione preziosa per rafforzare i valori di solidarietà, disciplina, spirito di squadra e senso civico che contraddistinguono il mondo dei Vigili del Fuoco. Saranno presenti numerose delegazioni europee e italiane, tra cui gruppi provenienti dalla Valle d’Aosta e dal Trentino, oltre ad altre realtà territoriali che porteranno con orgoglio la propria identità e tradizione”,

ha concluso Fausto Quaranta che non vede l’ora di far vivere questa avventura ai suoi ragazzi.