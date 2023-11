I gatti «senza casa» ora hanno un posto dove stare. L’Amministrazione, su richiesta di un gruppo di gattare volontarie, per promuovere la lotta al randagismo e la tutela degli animali ha istituito una colonia felina in un’ampia area verde sul territorio.

Rudiano, i gatti «senza casa» ora hanno un posto dove stare

La realtà, regolarmente censita da Ats Brescia, è stata creata nelle scorse settimane al fine di evitare il proliferare incontrollabile della popolazione felina (ogni animale viene sterilizzato), per evitare il contagio di malattie trasmissibili con l’accoppiamento e l’allattamento dei cuccioli e per spostare i gatti senza padrone che giravano nel centro storico del paese in un luogo più adeguato alle abitudini feline.

«Così facendo sono state rimosse alcune criticità emerse, tra cui le deiezioni feline in prossimità di negozi ed esercizi commerciali, la minaccia alla sicurezza dei gatti per il passaggio di automobili ed il rischio di maltrattamenti da parte di cittadini irrispettosi - ha spiegato il vicesindaco Sara Oliari - E’ stata individuata un’area di proprietà comunale, riparata dal passaggio di pedoni e appositamente recintata per la difesa dall'intrusione di gatti estranei o altri animali».

A prendersi cura degli «inquilini» della colonia, ora, sarà il gruppo di volontarie che fornirà loro cibo e acqua e garantendo la pulizia e l’igiene delle ciotole e dei luoghi a loro dedicati.