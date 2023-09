"Progetto coi baffi" inaugura sabato il suo nuovo gattile. Un luogo dove prendersi cura dei gatti prima dell’avvio del percorso dell’adozione e, dunque, dell’arrivo in una nuova casa.

"Progetto coi baffi" pronto a tagliare il nastro: il sogno del gattile è realtà

Il gattile di Castrezzato, infatti è una struttura zoofila, con tutti i permessi dell’Ats e degli Enti preposti, che si occuperà del recupero dei gatti (dai privati, randagi ma anche su segnalazione della stessa Ats).

L’appuntamento è domenica, dalle 15, in via Piave a Castrezzato con tutti i volontari del gattile e con Genni Torriani, consulente per la relazione e la convivenza con il gatto, alla guida dell’associazione nata nel 2016 che si occupa di randagismo felino sul territorio.

Per tanto tempo non abbiamo avuto un luogo fisso. Finalmente si avvera il sogno di avere un posto nostro dove poterci prendere cura dei gatti ed accompagnarli all’adozione. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di recuperare i felini e prendercene cura dal punto di vista comportamentale e sanitario affinché possano poi essere pronti ad andare nelle loro nuove famiglie.

L’associazione, inoltre, cerca anche di tenere i riflettori puntati sul tema della sterilizzazione.

In questo, purtroppo, siamo indietro anni luce. E’ necessario alzare al massimo l’attenzione, proprio per il benessere dell’animale. Solo la sterilizzazione può prevenire la proliferazione incontrollata dei gatti che, talvolta, può provocarne anche la morte. Ma non solo: il danno può essere effettivo anche per i gatti più docili che si ritrovano con altri in situazioni che potrebbero essere di pericolo.

Domenica, il taglio del nastro, sarà l’occasione per conoscere coloro che si prendono cura degli animali (7 volontari fissi ai quali si aggiungono altre persone che curano le raccolte alimentari e altre iniziative) e poter condividere idee e progetti. Chissà che questa non diventi anche l’occasione per intraprendere nuovi percorsi di adozione.

Informazioni utili

Per informazioni sul gattile e sulle adozioni, è possibile contattare il numero 339.7065751 o l’indirizzo email progettoconibaffi@gmail.com.

Inoltre, sono sempre ben accette donazioni per sostenere l’associazione. Queste possono essere effettuate con bonifico bancario IT24D05034 55350 000000006321 (Banca Popolare di Urago d’Oglio).