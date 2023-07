Il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli cerca il bis. Classe 1990 e in quota Lega, in carica dal 2019, il primo cittadino ha ufficializzato con largo anticipo la ricandidatura in occasione delle elezioni del prossimo anno rinnovando anche la sinergia con la compagine che unisce civica e centrodestra con cui ha condiviso il percorso amministrativo.

Roccafranca, il sindaco Marco Franzelli punta al bis

«D’altronde, squadra che vince non si cambia», ha esordito Franzelli sottolineando come in questi anni «sia stata creata un’alleanza trasversale sul territorio che ha permesso di mettere in campo azioni concrete, trasformando le parole in fatti: ad oggi, infatti, abbiamo realizzato il 95% del nostro programma elettorale».

Non sono stati anni semplici, anzi. La supercella del 2019, poi i tre anni di emergenza Covid, hanno chiamato cittadini e istituzioni alla prova più ardua, sottoponendo Comune (e comunità) a una grande pressione economica e sociale che però non ha impedito all’Amministrazione, con grande sforzo, attenzione e capacità di ascolto, di raggiungere gli obiettivi in ogni capitolo: dalle infrastrutture (l’ampliamento della primaria e del centro sportivo, l’efficientamento energetico delle medie e della palestra per oltre 2 milioni di euro) ai 300mila euro investiti per la sicurezza («quando ci siamo insediati non c’era nulla, oggi ci sono 8 punti rilevamento targhe e 10 punti di videosorveglianza nelle zone sensibili»), dalle risorse stanziate e intercettate per giovani e scuola, anziani e fragili (fra tutti i 150mila euro per l’assistenza ad personam) all’attenzione per l’ambiente con la Cer e il bosco fluviale. E ancora la viabilità (la bretella di collegamento a Ludriano per 400mila euro) e la sicurezza stradale con un piano delle asfaltature che supera i 550mila euro all’anno, ma anche il sostegno al commercio «che riceverà un forte impulso grazie alla riqualificazione dell’asse della sp2» e alle imprese con gli ambiti di trasformazione industriale. Il tutto senza mai pesare sulle tasche dei cittadini.

«Siamo uno dei pochi comuni del bresciano che hanno da sempre disinnescato la possibilità di inserimento dell’addizionale comunale - ha commentato - Uno sforzo enorme, ma abbiamo rispettato le promesse fatte proprio in coerenza con il nostro slogan: sempre dalla parte della comunità».

Ufficializzata nel finesettimana, durante la storica festa della Lega, dietro alla ricandidatura del sindaco Marco Franzelli c’è il sostegno corale del partito a tutti i livelli: all’annuncio infatti erano presenti il segretario provinciale Roberta Sisti e il consigliere regionale Floriano Massardi (che ha portato i saluti del presidente Attilio Fontana), l’onorevole Simona Bordonali, il vicesegretario nazionale Andrea Crippa, in vece del ministro Matteo Salvini, oltre che il senatore Massimiliano Romeo e gli europarlamentari Oscar Lancini e Silvia Sardone.

Fronte unito, dunque, per dire che la Lega a Roccafranca c’è e si fa sentire.

«La festa è stata un’occasione per fare il punto di quanto fatto nel 2019 e di quanto ancora si deve fare - ha concluso Franzelli - Nei prossimi mesi, invece, ci saranno incontri per la cittadinanza per parlare anche del programma futuro».