Ricoscimenti civici: Palazzolo sull'Oglio premia i "suoi" benemeriti

Il "grazie" della comunità

Sette le benemerenze conferite ad altrettanti cittadini meritevoli. A Gualtiero Sepati, inoltre, è andato il Riconoscimento Civico Città di Palazzolo sull’Oglio

E' andata in scena questo pomeriggio, alla Casa della Musica, la 57esima cerimonia dei Riconoscimenti civici, un'iniziativa con cui ogni anno vengono premiato i cittadini benemeriti della Città di Palazzolo sull'Oglio. E' la prima edizione senza limiti di partecipanti dopo la pandemia e come sempre cade nel giorno del Patrono San Fedele: un'occasione per dire grazie a chi, con costanza e umiltà, si è sempre speso gratuitamente per la comunità.

Consegnati i riconoscimenti civici

"Siamo qui per dire grazie a quelle persone che nel corso della loro vita, nei più diversi ambiti, hanno operato per il bene della comunità forse senza aspettarselo: sono persone che con semplicità, umiltà e costanza si sono spese per Palazzolo senza pensare che fossero altri a farlo al loro posto, senza crearsi alibi o scuse". Così ha esordito il sindaco Gabriele Zanni aprendo la cerimonia davanti a una sala gremita. Accanto a lui il comandante della Polizia Locale Luca Ferrari e il parroco don Paolo Salvadori: in sala anche la Giunta, il maresciallo dei Carabinieri di Palazzolo Giuditta Melucci. A creare l'atmosfera, inoltre, sono stati il mezzo soprano Dolores Bonifazi, il pianista Fabio Fapanni e il flauto traverso del maestro Margherita Pedrali.

Tutti i premiati

Nello specifico, la più alta onorificenza palazzolese – ovvero il Riconoscimento Civico Città di Palazzolo sull’Oglio – è stata conferita a Gualtiero Sepati (classe 1959), attuale presidente della sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Palazzolo; carica che ha ricoperto dal 1999 (tranne una pausa di tre anni). A Sepati viene riconosciuto il merito di aver lavorato – fin dai primi anni Ottanta – alla rigenerazione della sezione palazzolese (fondata nel 1913), curando negli anni tutta una serie di importanti appuntamenti che hanno fatto la storia del gruppo, quali il 75esimo anniversario di fondazione, a cui furono connessi la pubblicazione di un libro, un annullo filatelico e la discesa alpinistica dalla Torre del Popolo; le celebrazioni per il 90esimo anniversario (2003) e per il centenario (2013).

Sono sette gli Attestati Di Benemerenza – di cui uno alla memoria – attribuiti ad altrettanti cittadini meritevoli.

Pierluigi Zanola (classe 1960), già volto storico del Comune di Palazzolo sull’Oglio, dove è stato apprezzato capo settore dei Servizi Demografici e Statistici dal 1990 al 2020, punto di riferimento per cittadini e colleghi. A Zanola – che è anche volontario in Croce Rossa dal 1980, ricoprendo diversi ruoli significativi per il sodalizio – viene riconosciuta sia la professionalità esercitata nei ruoli impegnativi in ambito comunale, sia l’attenzione al sociale con il proprio servizio nella Croce Rossa Italiana, in cui si è adoperato con generosità in aiuto dei più deboli.

(classe 1960), già volto storico del Comune di Palazzolo sull’Oglio, dove è stato apprezzato capo settore dei Servizi Demografici e Statistici dal 1990 al 2020, punto di riferimento per cittadini e colleghi. A Zanola – che è anche volontario in Croce Rossa dal 1980, ricoprendo diversi ruoli significativi per il sodalizio – viene riconosciuta sia la professionalità esercitata nei ruoli impegnativi in ambito comunale, sia l’attenzione al sociale con il proprio servizio nella Croce Rossa Italiana, in cui si è adoperato con generosità in aiuto dei più deboli. Alessandro Signoroni (classe 1985), educatore alla Fondazione Galignani dal 2010, è punto di riferimento tanto per i più piccoli – essendo tra i referenti del C.A.G. (Centro Aggregazione Giovanile) – quanto per i giovani adulti, dato che da anni contribuisce alla formazione sociale di ragazzi e ragazze con progetti e iniziative molto apprezzate. Riceve quindi l’Attestato di Benemerenza Civica per il suo impegno, lavorativo e di volontariato a favore dei giovani palazzolesi e per la promozione di progetti e strategie educative per le politiche giovanili e di integrazione della città.

(classe 1985), educatore alla Fondazione Galignani dal 2010, è punto di riferimento tanto per i più piccoli – essendo tra i referenti del C.A.G. (Centro Aggregazione Giovanile) – quanto per i giovani adulti, dato che da anni contribuisce alla formazione sociale di ragazzi e ragazze con progetti e iniziative molto apprezzate. Riceve quindi l’Attestato di Benemerenza Civica per il suo impegno, lavorativo e di volontariato a favore dei giovani palazzolesi e per la promozione di progetti e strategie educative per le politiche giovanili e di integrazione della città. Tomaso Raccagni (classe 1941) – attivo nella ristorazione e successivamente divenuto mugnaio – è noto a Palazzolo per aver ideato il Trofeo Enrico Raccagni, in memoria del figlio prematuramente scomparso (1971–1992). Con questo importante torneo calcistico, Raccagni ha dato modo a migliaia di giovani di sperimentare la pratica sportiva e i suoi valori più alti: in oltre venti edizioni, ha rappresentato un momento di aggregazione giovanile vitale, spesso associando il proprio operato a quello di cause umanitarie, nazionali e internazionali. Non solo. Con la nascita della Amici di Enrico Onlus ha esteso la sua attività anche alle scuole, grazie al celebre omonimo concorso artistico. Gli viene quindi conferita la Benemerenza Civica per l’esempio di umanità e di apertura al prossimo, e di servizio, generoso, semplice e umile alla comunità giovanile del nostro territorio.

(classe 1941) – attivo nella ristorazione e successivamente divenuto mugnaio – è noto a Palazzolo per aver ideato il Trofeo Enrico Raccagni, in memoria del figlio prematuramente scomparso (1971–1992). Con questo importante torneo calcistico, Raccagni ha dato modo a migliaia di giovani di sperimentare la pratica sportiva e i suoi valori più alti: in oltre venti edizioni, ha rappresentato un momento di aggregazione giovanile vitale, spesso associando il proprio operato a quello di cause umanitarie, nazionali e internazionali. Non solo. Con la nascita della Amici di Enrico Onlus ha esteso la sua attività anche alle scuole, grazie al celebre omonimo concorso artistico. Gli viene quindi conferita la Benemerenza Civica per l’esempio di umanità e di apertura al prossimo, e di servizio, generoso, semplice e umile alla comunità giovanile del nostro territorio. Bruno Cervi (classe 1941), avvicinatosi da pensionato alla realtà della AUSER – l’Università della Liberetà – di Brescia, è diventato fondatore ed è stato eletto presidente (2003) della sezione palazzolese di questa realtà meritoria, che da anni offre corsi di formazione ai cittadini della Terza Età. Da 19 anni, quindi Cervi dà il suo lodevole, intelligente e generoso impegno a favore di una realtà socio–culturale, ricreativa e relazionale, attiva nella comunità palazzolese e in quella dei Comuni limitrofi, organizzando corsi, gite, eventi e manifestazioni che rappresentano un punto di riferimento per chi ha lasciato la vita lavorativa attiva e per tutte le realtà che spesso collaborano con AUSER.

(classe 1941), avvicinatosi da pensionato alla realtà della AUSER – l’Università della Liberetà – di Brescia, è diventato fondatore ed è stato eletto presidente (2003) della sezione palazzolese di questa realtà meritoria, che da anni offre corsi di formazione ai cittadini della Terza Età. Da 19 anni, quindi Cervi dà il suo lodevole, intelligente e generoso impegno a favore di una realtà socio–culturale, ricreativa e relazionale, attiva nella comunità palazzolese e in quella dei Comuni limitrofi, organizzando corsi, gite, eventi e manifestazioni che rappresentano un punto di riferimento per chi ha lasciato la vita lavorativa attiva e per tutte le realtà che spesso collaborano con AUSER. La Compagnia Filodirame – fondata nel 2014 da Francesca Fabbrini, Marco Pedrazzetti e Marco Pontoglio – è una delle eccellenze culturali della Città di Palazzolo, dove da quasi dieci anni gestisce il Teatro Sociale. Da vera compagnia stabile (realtà che solo le città maggiori hanno), ogni anno offre alla comunità una ricca stagione teatrale sia per grandi, sia per bambini, oltre a corsi di formazioni ed eventi. A questo gruppo, la Città conferisce la Benemerenza Civica per le numerose iniziative culturali promosse al Teatro Sociale a favore delle varie realtà sociali, per le famiglie e per i bambini; in particolare per l’educazione e la creazione di nuove possibilità di espressione artistica e per i nuovi linguaggi artistici proposti alle giovani generazioni.

– fondata nel 2014 da Francesca Fabbrini, Marco Pedrazzetti e Marco Pontoglio – è una delle eccellenze culturali della Città di Palazzolo, dove da quasi dieci anni gestisce il Teatro Sociale. Da vera compagnia stabile (realtà che solo le città maggiori hanno), ogni anno offre alla comunità una ricca stagione teatrale sia per grandi, sia per bambini, oltre a corsi di formazioni ed eventi. A questo gruppo, la Città conferisce la Benemerenza Civica per le numerose iniziative culturali promosse al Teatro Sociale a favore delle varie realtà sociali, per le famiglie e per i bambini; in particolare per l’educazione e la creazione di nuove possibilità di espressione artistica e per i nuovi linguaggi artistici proposti alle giovani generazioni. Pierino Manessi (classe 1952), partito nel 1982 con la sua piccola officina da fabbro nel suo garage, è diventato poi un imprenditore di successo, apprezzato da molte note ditte locali (Marzoli, Pedrali e tante altre) per le quali realizza macchinari a volte esportati in tutto il mondo, fino alla commessa del Palo Verde: i porta scorie nucleari in acciaio inox, ordinategli dall’Ansaldo e esportati in America. Nel quarantesimo anniversario della sua attività – a cui nel frattempo se ne è aggiunta un’altra, sempre di successo, nel campo della verniciatura – la Città gli conferisce la Benemerenza per lo spirito creativo, per la determinazione con cui ha rincorso i suoi progetti, per la caparbietà e la costanza del lavoro, assecondando la passione e la voglia di sperimentare nuove soluzioni, con una grande intuizione di scommettere sull’imprenditoria, garantendo lavoro a diverse persone di Palazzolo sull’Oglio e non solo.

(classe 1952), partito nel 1982 con la sua piccola officina da fabbro nel suo garage, è diventato poi un imprenditore di successo, apprezzato da molte note ditte locali (Marzoli, Pedrali e tante altre) per le quali realizza macchinari a volte esportati in tutto il mondo, fino alla commessa del Palo Verde: i porta scorie nucleari in acciaio inox, ordinategli dall’Ansaldo e esportati in America. Nel quarantesimo anniversario della sua attività – a cui nel frattempo se ne è aggiunta un’altra, sempre di successo, nel campo della verniciatura – la Città gli conferisce la Benemerenza per lo spirito creativo, per la determinazione con cui ha rincorso i suoi progetti, per la caparbietà e la costanza del lavoro, assecondando la passione e la voglia di sperimentare nuove soluzioni, con una grande intuizione di scommettere sull’imprenditoria, garantendo lavoro a diverse persone di Palazzolo sull’Oglio e non solo. Infine, l’Amministrazione Comunale conferisce la Benemerenza Civica in memoria a Marisa Marini, detta Palmira. Marini (1939–2021), torinese di nascita e orfana fin dall’infanzia, venne accolta e adottata dalla famiglia palazzolese di Carlo Marini e Agostina Zanni. Da adulta – dopo anni di lavoro nell’officina di famiglia, che fabbricava seggiole – divenne una collaboratrice scolastica molto stimata, un’aiutante instancabile della Parrocchia di San Giuseppe e una donatrice per molto tempo dell’AVIS. Con la Benemerenza Civica la Città le riconosce la sua testimonianza di vita semplice, ma ricca di concreta partecipazione civile e sociale, e la generosità con cui ha contribuito a favore di diverse realtà palazzolesi.

Premio ing. Gian Pietro Metelli

Per quanto riguarda il Premio Metelli – che consiste in un premio di Laurea di mille euro per una tesi che pone particolare attenzione alla Città di Palazzolo sull’Oglio, nonché alle zone ad essa limitrofe, in merito alla cultura locale, all’ambiente, al patrimonio culturale, alle politiche economiche e alla locale imprenditoria, alle tematiche connesse all’energia e al suo corretto utilizzo – il premio 2022 è stato attribuito a Alessia Zendrini (classe 1993). Laureata all’Università degli Studi di Bergamo – Laurea in Economia Aziendale – Zendrini ha realizzato la sua tesi sul Bilancio Partecipativo Decidiamo Insieme di Palazzolo sull’Oglio. Un lavoro che ha svolto un’analisi accurata degli strumenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale nell’ottica di favorire la partecipazione dei cittadini e ha analizzato con senso critico l’iniziativa del Comune relativa alle due edizioni del progetto di partecipazione civica.