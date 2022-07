L'agricoltura come ponte fra disabili e lavoro nasce in una cascina di Coniolo

L’agricoltura come ponte fra disabili e lavoro, in una cascina a Coniolo.

E’ una domanda che molti genitori si pongono spesso, la società un po’ meno: cosa succede a una persona diversamente abile dopo aver terminato le scuole dell’obbligo? Si apre un gap, un vuoto.

Una nuova opportunità

I servizi sono tutti a pagamento e le opportunità di stare insieme, socializzare e imparare vengono a meno, così come l’assistenza sociale.

Insomma, un problema del quale bisogna occuparsi ma, mentre c’è ancora tanto da fare, qualcuno ha già preso il via. Stefano Lepre, Andrea Dasti e Gianpaolo Chiodi hanno dato il via a Eduway Srls, un’impresa sociale per poter aiutare e insegnare ai diversamente abili di occuparsi di agricoltura, in maniera da avere delle competenze lavorative per il futuro. Un progetto appena nato nelle campagne di Coniolo che conta due partecipanti ma che intende, se tutto va bene, allargarsi.

«Abbiamo aperto un'impresa sociale, la Eduway srl, e al momento siamo due soci: siamo educatori e pedagogisti, ci occupiamo come core business di formazione in ambito educativo - ha spiegato Lepre - Abbiamo deciso di iniziare questo progetto con un mio ex compagno università, Gianpaolo Chiodi che doveva concludere il tirocinio triennale, così ha chiesto di poterlo fare con me e Dasti, l’altro socio, con come oggetto la progettazione di agricoltura inclusiva. Una volta concluso abbiamo deciso di provare a implementare il progetto e la cosa più ragionevole per noi è stata di farlo a Coniolo, nella sua azienda agricola, dove abbiamo dato il via a un servizio di integrazione lavorativa, avendo come riferimento la cooperativa specializzata nel settore “Il Solco”. Abbiamo dato la disponibilità a due ragazzi: Laura, 26 anni e Massimo di 32».

Ma qual è il progetto?