Novità a Rovato in vista delle Amministrative che si terranno a settembre.

Elezioni amministrative: scende in campo l’imprenditore Bonassi

Manca ancora l’ufficialità, ma è praticamente certo che il candidato sindaco supportato dalle civiche Rovatow, Rovato Futura e Rovato e le frazioni insieme sarà l’imprenditore Renato Bonassi, 53enne sposato e padre di due figli. Già candidato (non come candidato sindaco) nelle fila di Semplicemente per Rovato nel 2015, l’imprenditore (ex amministratore delegato dell’azienda di famiglia Frabes), ora è il terzo sfidante in vista delle elezioni comunali, dopo la decisione del sindaco Tiziano Belotti di ricandidarsi alla guida del Centrodestra e l’ufficialità di Valentina Remonato, supportata da due civiche.

Le parole del presidente di Rovatow

“Stiamo lavorando per presentarci alle elezioni del prossimo settembre, abbiamo ormai chiuso la lista. Saremo alleati con altre due civiche – dichiara il presidente di Rovatow Francesco Corbetta – civiche che sono Rovato Futura e Rovato e Frazioni insieme. Siamo un gruppo ben organizzato e vario, abbiamo un programma concreto per cambiare il volto di Rovato”.