La Civica e Rovato Vale puntano su Valentina Remonato

E’ stata annunciata ufficialmente mercoledì 29 luglio la candidatura a sindaco di Valentina Remonato, supportata dalle liste La Civica e Rovato Vale.

La Civica e Rovato Vale scendono in campo

Classe 1988, laureata in Giurisprudenza all’Università di Trento e di professione avvocato, Valentina Remonato ha deciso di scendere in campo per darsi da fare per la sua città. Poche le anticipazioni sul programma, che sarà incentrato sul cambiamento a lungo termine e farà leva sui giovani. Tra i temi a lei cari spiccano l’ambiente, il sociale e anche il coinvolgimento attivo dei cittadini. “Vorrei essere il sindaco di tutti”, ha spiegato.

Primi nomi delle liste

Per quanto riguarda la composizione delle liste, i primi nomi sono quelli di Luciana Buffoli ed Eleonora Serina. La coalizione ha già attivato due pagine Facebook (appunto La Civica e Rovato Vale) e inaugurato nei giorni scorsi una sede al civico 28 di via Cantù, aperta il sabato mattina dalle 9 alle 12; chiunque può accedervi, previa prenotazione via mail all’indirizzo rovatovale@rovatovale.it

Verso le elezioni

Dopo che il sindaco in carica Tiziano Belotti ha confermato la sua ridiscesa in campo, quella di Valentina Remonato è la seconda candidatura ufficializzata. Ma lo scenario è frastagliato e complesso, e si attendono presto altri sviluppi.