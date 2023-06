Un grande richiesta di aiuto per un progetto socio sanitario importante. E’ arrivata a Paratico da parte del vescovo della Diocesi cristiana cattolica di Bongaigaon, nello stato di Assam nel Nord-Est dell'India, monsignor Thomas Pulloppillil, che nei giorni scorsi si è recato a fare visita all’organizzazione di volontariato di Paratico Opera della Mamma dell'Amore.

All’Opera Mamma dell'Amore una richiesta di aiuto per un nuovo ospedale

Nell’incontro con il presidente del sodalizio, Marco Ferrari, il vescovo ha chiesto all’associazione di impegnarsi per un nuovo ospedale in aiuto dei più poveri.

"Il vescovo è venuto a Paratico dopo che, alcuni anni fa, aveva visitato il nostro ospedale di Umden - ha spiegato Ferrari - Ci ha chiesto se possiamo fare lo stesso “miracolo” nella sua diocesi. Umden è nella diocesi di Scillong, la sua invece si trova a circa 9 ore di strada. Vorrebbe che realizzassimo un progetto socio-sanitario per i poveri. La visita di un vescovo della Chiesa Cattolica che viene a Paratico a chiederci aiuto per noi è una cosa molto importante".

Opera della Mamma dell’Amore ha fondato tre ospedali tra Africa e India in questi anni, oltre a un orfanotrofio in Burundi.

"Da una parte sono molto contento e per questa richiesta, dall'altra siamo preoccupati perché quello che serve, per realizzare questo progetto, sono i fondi, oltre a tanti aiuti di volontari e sostenitori - ha concluso il presidente dell’Odv - Ho promesso al vescovo di far visita alla sua diocesi quando ci recheremo in India in autunno per i 15 anni di fondazione dell’ospedale di Umden. Voglio vedere come è l'ambiente è capire cosa possiamo fare per aiutarli. Se non sarà un ospedale sarà un dispensario, ma dipende da quanto raccoglieremo. Per costruire un ospedale in India ci vogliono circa 250mila euro. Chi volesse aiutarci per questo nuovo progetto, noi siamo qua".