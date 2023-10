Al via i lavori per la nuova biblioteca di Carpenedolo: l’investimento sfiora i 3 milioni di euro

I lavori per la realizzazione della nuova biblioteca di Carpenedolo sono cominciati. Un cantiere importante che, da alcuni mesi, aleggiava nell’aria. Ora, finalmente, dopo alcuni rimandi e l’attesa per le gare d’appalto, il sindaco Stefano Tramonti può dare il via ufficiale ai lavori, pre annunciati in diverse occasioni ma senza il via ufficiale che invece ora è realtà. L’investimento per il nuovo si aggira intorno ai 3 milioni di euro (2,9 per la precisione).

La bibliteca da 3 milioni sorgerà dalle "ceneri" dell'ex asilo

L’opera prevede la demolizione dell’ex asilo Cervi, un immobile ormai abbandonato da oltre vent’anni. Questa struttura ormai fatiscente, una volta demolita, lascerà il posto a una struttura con diverse funzioni, e molti spazi, che verrà edificata con standard Nzeb: acronimo che sta ad indicare un immobile a elevata efficienza energetica, che s’inserisce in un parco riqualificato di 6 mila metri quadrati, dove è possibile leggere all’ombra degli alberi o assistere a vari eventi all’aria aperta (tra cui concerti e film), soprattutto d’estate.

Uno spazio importante, di certo qualificante per un Comune che, ad oggi, non ha mai avuto grandi spazi per attività culturali, a fronte però di una richiesta che è cresciuta in questi anni. Palazzo Laffranchi è sede, da tempo, di un’ottima rassegna teatrale, che si svolge ogni domenica, nei mesi invernali. La biblioteca è ben frequentata, la vecchia sede, che si trova nello stabile di palazzo Laffranchi. Ora, con questo nuova struttura, non solo i libri, ma anche i lettori e le lettrici avranno uno spazio qualificato per leggere e ritrovarsi. Il progetto dell’amministrazione Tramonti prevede spazi dedicati per le diverse età, scaffali, aule studio e anche gli uffici alla persona, attualmente ospitati a palazzo Laffranchi. In questa sede saranno maggiormente fruibili dagli utenti. Lo spostamento è dettato anche dalla trasformazione dello storico edificio a centro culturale per eccellenza del paese.

La soddisfazione della Giunta Tramonti

L’opera è finanziata con un mutuo da parte dell’amministrazione comunale che, con questo progetto, rilancia la cultura in paese e, allo stesso tempo, chiude le porte alle possibilità di progetti alternativi presentati dalle minoranze. Dal Comune, poi, hanno fatto sapere di essere contenti dell’appalto e della direzione lavori, opere che vedono coinvolti gli uffici comunali che stanno portando avanti questa fase decisiva per l’avvio dei lavori. La nuova biblioteca, dunque, sorgerà a due passi dal parco Fusetto, e recupererà un’area da troppo tempo degradata, che verrà così restituita a tutta la cittadinanza.