.Questa notte, alle 22.30 circa, a Ospitaletto è crollato il tetto di un edificio all'inizio di via Caprieli: nessuno è rimasto ferito, ma 13 famiglie (per un totale di 29 persone) sono state evacuate in attesa della messa in sicurezza.

Crolla il tetto di una cascina abbandonata a Ospitaletto, evacuate 29 persone

Il crollo si è verificato verso le 22.30, all'altezza del civico 36. Il tetto dell'ex cascina, di proprietà di una famiglia ospitalettese e da tempo abbandonata, è crollato allarmando tutti residenti della via. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco coordinata dal Capoturno Provinciale, le operazioni per la messa in sicurezza sono durate parecchie ore: il sito e di quelli limitrofi sono stati circoscritti e 13 nuclei familiari (per un totale di 29 persone) sono stati evacuati. I calcinacci caduti, infatti, hanno ostruito la via e l'accesso alle case dei residenti delle abitazioni limitrofe, che hanno dovuto trovare una sistemazione provvisoria in attesa della riapertura e della messa in sicurezza.

Il racconto

"Ho sentito il rumore del crollo, pensavo fosse un temporale molto forte: poi ho capito che l'ex cascina, che un tempo ospitava polli e altri animali, era venuta giù", ha raccontato una delle residenti della via, illesa come tutti gli altri. In posto oltre i vigili del fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri, i volontari della Protezione civile di Ospitaletto e il sindaco Laura Trecani, che hanno trovato una sistemazione provvisoria ai cittadini per la notte.

Nella giornata odierna proseguiranno le verifiche da parte di tecnici specializzati incaricati dal comune per ripristinare le normali condizioni di sicurezza.

Il posto del Comune

Pronto l'intervento anche del Comune, che con l'aiuto della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ha allestito un centro accoglienza nella Palestra di Palazzo Borghetti. Intato la via in oggetto è stata chiusa al transito, mentre i proprietari dell'immobile hanno contattato immediatamente un'impresa per la messa in sicurezza dell'edificio.