La circolazione sull'autostrada A4 è stata interrotta a causa del rimorchio di un tir che ha preso fuoco: sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Tir in fiamme sulla A4, traffico bloccato tra Palazzolo e Rovato

Cosa abbia innescato le fiamme è ancora da chiarire. Quello che è certo, finora, è che la circolazione sulla A4 è stata interrotta nel tratto tra Seriate e Rovato, in entrambe le direzioni, a causa del rimorchio di un tir che ha preso fuoco tra i caselli di Rovato e Palazzolo (direzione Trieste): non è chiaro cosa stesse trasportando il mezzo pesante, i Vigili del Fuoco (tra cui le unità di Palazzolo sull'Oglio) sono al lavoro per spegnere il rogo, scoppiato verso le 19.30. La palla di fuoco era visibile anche dai dintorni dell'autostrada, chiusa per garantire la sicurezza degli utenti.

Sembra però che per fortuna nè il conducente, che è riuscito a sganciare il tir prima che le fiamme lo raggiungessero, nè altri automobilisti siano rimasti feriti.