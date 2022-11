"Un territorio, 5 sensi" , un' esperienza polisensoriale inclusiva

Si terrà da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022 a Elnòs Shopping.

Un viaggio che stimola l'immaginazione

Si tratta di un’esperienza polisensoriale unica per scoprire il territorio bresciano attraverso tatto, olfatto, udito e gusto attende i visitatori di ELNÒS Shopping. Grandi e bambini verranno bendati per poter intraprendere un viaggio al buio tra la pianura, i laghi e le valli bresciane, immersi in un percorso polisensoriale che stimolerà al massimo l’immaginazione.

Il progetto: dettagli

Il progetto, patrocinato dalle Comunità Montane di Valle Camonica, di Valle Sabbia e del Sebino Bresciano, oltre che dall’Associazione Comuni delle Terre Basse, realizzato da ELNÒS Shopping con la collaborazione di ArteconNoi, società locale che opera nel settore turistico-culturale con una specifica formazione nel turismo accessibile, da un’idea dello studio associate Tam Tam Comunicazione&Copy punta all’inclusività e alla sensibilizzazione verso la disabilità visiva.

Il percorso, in penombra, invita i partecipanti a indossare una benda, lasciandosi oscurare la vista e quindi guidare dagli altri quattro sensi. Entrando nello spazio polisensoriale, allestito presso il T-Hub di ELNÒS Shopping, verranno subito trasportati nella città di Brescia, e in pochi minuti attraverseranno la pianura circostante, la Franciacorta, i laghi e le valli della zona, passando tra le 5 isole che rappresentano le macroaree territoriali della provincia.

Un dolce regalo al termine del percorso

Gli operatori specializzati di ArteconNoi accompagneranno gli ospiti nella visita guidata, aiutandoli a scoprire gli elementi evocativi allestiti nelle isole attraverso la narrazione e l’esperienza tattile e olfattiva. Accostandosi alle cinque aree, i visitatori potranno sperimentare texture, oggetti e forme al tatto e sentire le fragranze di elementi e prodotti tipici dell’agricoltura, dell’enogastronomia, delle tradizioni culturali e artigianali di Brescia. L’udito verrà contemporaneamente stimolato da una selezione di suoni naturali di sottofondo, completando così l’immersione sensoriale nel territorio. Infine, un dolce gift: a fine visita, gli ospiti riceveranno anche un piccolo assaggio di deliziosi biscotti bresciani, per attivare finalmente il senso del gusto e per portare con sé un dolce ricordo.

Frutto di una vincente sinergia

Il progetto nasce dalla sinergia tra ELNÒS Shopping, ArteconNoi e lo studio associato Tam Tam Comunicazione&Copy che condividono il valore del rispetto per l’ambiente e l’obiettivo di sviluppare iniziative a scopo sociale per la comunità locale. Il percorso polisensoriale favorisce l’inclusività e permette la riscoperta degli altri sensi, spesso sottoutilizzati rispetto alla vista, unendo il divertimento e la cultura del territorio alla sensibilizzazione verso il tema della disabilità visiva, affrontato in maniera costruttiva. Hanno dato il loro contributo per la riuscita dell’iniziativa anche l’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, il Consorzio Pasticceri Bresciani, la Comunità Montana di Valle Sabbia, Valle Camonica, Sebino Bresciano, l’Associazione Comuni delle Terre Basse, la Fondazione Castello di Padernello, l’impresa Toscolano 1381 e il CFP Vantini.

Quando

È possibile prendere parte all’esperienza polisensoriale: venerdì 4 novembre dalle 15 alle 18; sabato 5 novembre dalle 11 alle 19 (con pausa pranzo) e domenica 6 novembre dalle 11 alle 19 (con pausa pranzo). Lo spazio d’esposizione, T-Hub, si trova al primo piano di ELNÒS Shopping. L’ingresso è gratuito. Per informazioni visitare il sito ELNÒSshopping.info.