Elnòs Run, torna anche quest'anno la corsa solidale a Roncadelle.

Elnòs Run all'insegna dell'inclusività

Torna anche quest’anno ELNÒS Run, la corsa solidale organizzata da ELNÒS Shopping, conosciuta e apprezzata da tutto il territorio e dalla comunità locale. La nuova edizione dell’iniziativa, che si terrà venerdì 19 aprile, ha l'obiettivo di sostenere la progettazione e l’arredamento della nuova Biblioteca Comunale di Roncadelle e favorirne l’accesso a persone con disabilità.

L'evento, patrocinato dal Comune di Roncadelle e realizzato in collaborazione con lo store IKEA Brescia Roncadelle, Brescia Run e Sport e Centro Sportivo Italiano – Comitato di Brescia, vuole celebrare il rapporto sinergico tra solidarietà e sport. Le quote d’iscrizione alla corsa, con donazione a partire da 5 euro, verranno devolute alla Biblioteca Comunale di Roncadelle, per l’acquisto di arredamento e la progettazione di ambienti il più possibile accessibili per le persone con disabilità visive e motorie. Contribuiscono attivamente all’iniziativa, infatti, l’associazione Bambini in Braille, che fornirà il suo contributo sugli aspetti progettuali legati alla disabilità visiva, e la cooperativa sociale La Mongolfiera, che sviluppa servizi, progetti e attività rivolte a persone con disabilità congenita ed acquisita, condizioni di svantaggio e minori, che collaborerà con una progettualità sulla disabilità motoria.

Per tutti

L’evento sportivo, dedicato sia ai runner, sia a chi ama le passeggiate, si snoda su due percorsi rispettivamente di 8,5 km e 5 km. Il ritrovo è alle ore 18.00 nel Piazzale del parcheggio esterno del Meeting Place. Ad attendere i partecipanti, prima dell’inizio della ELNÒS Run, ci saranno l’intrattenimento musicale di Radio Bresciasette e il riscaldamento a cura di B4Fit, fitness club di Concesio. La corsa prenderà il via alle 19.30 e si concluderà con la premiazione dei 12 vincitori – le prime 3 donne classificate sul percorso lungo e corto e i primi 3 uomini classificati sul percorso lungo e corto. I vincitori saranno omaggiati con kit sportivi da parte di Sportland, UYN e MICO.

Come fare per iscriversi

È già possibile iscriversi alla competizione recandosi presso l’Infopoint di ELNÒS Shopping, oppure presso la Biblioteca e il Centro Sportivo di Roncadelle, negli orari di apertura. I primi 1.000 adulti e 200 bambini che si iscriveranno potranno ritirare il pacco gara, che per gli adulti prevede una t-shirt tecnica e una gymsac personalizzate, un ingresso omaggio al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, gadget, omaggi e coupon promozionali da parte di IKEA, QC Terme, Nanni Nember Concessionaria BMW e MINI, Giustacchini, UYN e molti altri punti vendita del Centro. I bambini troveranno una gymsac personalizzata, un ingresso omaggio al parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio (BG) e un volantino promozionale con le offerte dei punti vendita del Centro.

Il progetto della ELNÒS Run, che si propone di ispirare le persone a coltivare il proprio benessere psicologico, rientra nella campagna “Brain Gym” promossa da Ingka Centres, presente sul territorio bresciano con ELNÒS Shopping.

In evidenza un'immagine d'archivio.