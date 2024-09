Tutti on the road con il Vespa raduno

Si prospetterà una domenica al profumo di miscela

Con il Vespa Raduno, tutti on the road

"Vespe truccate, anni Sessanta" ma anche Ottanta, Novanta e più recenti. Ad Alfianello ogni vespista o motociclista è ben accetto indifferentemente dall’età del mezzo e dall’età propria.

Quando

L’appuntamento con il moto-scooter-vespa raduno, organizzato dall’associazione Liber, è in programma per domenica 8 settembre 2024. Ritrovo alle 9.30 in piazza Pavoni (piazza del Comune) dove avverrà la registrazione dei mezzi e dei partecipanti. Alle 10 partenza per il tour di circa 50chilometri in un percorso che interessa la bassa bresciana e la sponda cremonese del territorio. Alle 11.30 aperitivo presso Nyx Bar di San Gervasio (parco giochi) e alle 12.30 conclusione dell’evento.

Non mancate con Vespa o con qualsiasi altro mezzo a due ruote a motore. Scaldate i motori.