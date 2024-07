Schianto in moto Costa Volpino: Lorenzo Ivan Raccagni, 52enne di Palazzolo sull'oglio, è morto sul colpo. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, domenica 30 giugno 2024, nella bergamasca.

Schianto in moto a Costa Volpino: muore un 52enne di Palazzolo

Il sinistro è avvenuto verso le 14.30, in via Cesare Battisti. La vittima è un uomo di residente a Palazzolo sull'Oglio, classe 1951, che in quel momento stava percorrendo la via in sella alla moto, con la moglie. Stando alle prime informazioni l'auto guidata da un 82enne, che usciva da una via laterale, avrebbe tagliato la strada al centauro che viaggiava verso Lovere. Inutili i tentativi di rianimare il 52enne, l'uomo è deceduto. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso: trasportata in ospedale, la moglie è invece in gravi condizioni.

La città piange Lorenzo "Ivan" Raccagni

La vittima è Lorenzo Raccagni, da tutti conosciuto come Ivan. Classe 1951, originario di Pontoglio, viveva a Palazzolo da circa 20 anni con la moglie di 51 anni e i due figli di 18 e 21 anni, a cui in queste ore si è stretta tutta la comunità. Lavorava a Calcio, presso un'azienda attiva nel settore metalmeccanico, e all'impiego univa la passione per le due ruote, in particolare per la Vespa. L'arrivo della bella stagione era sempre un'occasione per percorrere in sella le sponde del lago d'Iseo: gite domenicali che si ripetevano ogni estate, in compagnia della moglie. Conosciuto in città, non mancava nemmeno di dare una mano in occasione degli eventi e delle feste.