Il restauro del Ponte Romano "triplica": al via la sistemazione dei rostri

L’intervento sul Ponte Romano raddoppia, anzi si triplica. Approvato dalla Giunta nei giorni scorsi, il nuovo progetto esecutivo per il restauro e il ripristino del manufatto va a integrare quanto già stabilito in autunno, aggiungendo alla sistemazione del rostro danneggiato anche quella degli altri due tagliacque posti a protezione del viadotto: «un’ulteriore attenzione per un monumento di importante valore storico e culturale per la nostra città e non solo», ha commentato l’assessore alla Conservazione e Riqualificazione del Patrimonio Pubblico, Bruno Belotti, annunciato l’avvio dei lavori attesi da tempo per restituire alla città uno dei suoi simboli più belli.

Il restauro del Ponte Romano "triplica"

Danneggiato dalle piene dell’Oglio e dal materiale trasportato dalla corrente, che hanno rovinato la pietra e corroso le malte leganti, il rostro da tempo necessitava una manutenzione. Una problematica urgente che la scorsa estate era stata sollevata anche dalle rappresentanze della Lega, poi concretizzata nel progetto di restauro varato dall’Amministrazione e approvato dalla Sovrintendenza che ha dato via libera ai lavori.

Coordinato dall’ufficio Patrimonio sulle indicazioni dell’architetto Stefano Barbò, l’intervento partirà a fine mese e durerà circa 15 giorni, durante i quali la viabilità sul Ponte Romano subirà alcune modifiche. Nello specifico, il progetto prevede il consolidamento e il ripristino di tutte e tre le strutture in pietra (elementi fondamentali per la protezione e stabilità del ponte, capaci di spezzare la forza della corrente grazie alla loro forma a cuneo) con una particolare attenzione alla conservazione dei materiali originali.

Il commento

«Come Amministrazione abbiamo lavorato con attenzione al progetto di restauro del Ponte Romano, che è delicato e impegnativo, e da ottobre dell’anno scorso, come promesso, stiamo mettendo in atto man mano tutti i vari passi che porteranno alla riqualificazione del manufatto», ha commentato il sindaco Gianmarco Cossandi, aggiungendosi all’assessore Belotti nel ringraziare l’ufficio Patrimonio e la Sovrintendenza. «La nostra attenzione su questo progetto è elevata e, nonostante la complessità dei lavori e i tempi necessari, abbiamo continuando a dedicarvi risorse ed energie, dato il valore storico-architettonico del Ponte stesso e per le necessità di sicurezza di tutti i coinvolti».