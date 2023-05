Taglio del nastro per "Pontoglio Bricks" nella giornata di oggi (sabato 20 maggio 2023).

Taglio del nastro per "Pontoglio Bricks"

É tornata la tanto attesa esposizione di costruzioni in Lego per grandi e piccini, un'occasione per (ri) scoprire il valore del gioco.

Negli spazi del palazzetto dello sport

L’esposizione è presentata in collaborazione con il comune di Pontoglio, Oriobricks, la città del mattoncino, e le associazioni Age e Aspo ed è ad ingresso gratuito. La mostra, che è stata inaugurata oggi alla presenza, tra gli altri, del primo cittadino Alessandro Pozzi, sarà accessibile gratuitamente dalle 13 alle e domani (domenica 21 maggio 2023) dalle 10 alle 18 negli spazi del palazzetto dello sport in via Piave a Pontoglio. Si attendono, come nelle precedenti edizioni, migliaia di persone.

Dove si trova il palazzetto dello sport

Le immagini di Pontoglio Bricks