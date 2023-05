Taglio del nastro per "Franciacorta in Fiore".

Si è tenuta questa mattina (sabato 20 maggio 2023) nella nuova piazza di Bornato l'inaugurazione ufficiale della XXIV edizione di Franciacorta in Fiore, la rassegna nazionale di rose ed erbacee perenni promossa dal Comune di Cazzago San Martino, nel Borgo Antico di Bornato. ed inserita quest'anno nel palinsesto del programma di Bergamo Brescia Capitale della Cultura Italiana 2023. 75 le aziende del settore partecipanti: suddiviso in sezioni il percorso in base alle varietà botaniche presenti. Proprio per valorizzare maggiormente le eccellenze, Franciacorta in fiore ha organizzato il concorso del verde con tre sezioni: «Miglior stand florovivaistico», «La Rosa più bella» e «Non solo fiori».

Il tema cardine della rassegna

Il tema «L’acqua che non c’è: a scuola dalle piante» è il fil rouge della rassegna e collega tutti gli eventi dell’edizione, come ad esempio alcuni laboratori e il convegno di questa sera (venerdì) al ristorante La Dama Bianca, proposto da Fondazione Cogeme, dedicato alle tematiche ambientali, come l’i mpatto della siccità sulla piantumazione e su ll’agricoltura. Franciacorta in fiore e dintorni Oltre alla mostra-mercato, saranno dunque numerosi gli eventi promossi a cornice. Per la terza volta consecutiva, infatti, è stata rinnovata anche la collaborazione con i 22 Comuni soci dell’associazione Terra della Franciacorta che proporranno «Franciacorta in fiore... e dintorni», in modo da estendere la rassegna a tutto il territorio circostante. Tra le iniziative, vengono riproposte in particolare «Giardini diffusi», «Balconi e vetrine in fiore» e «Oggi mangio fiori e piante». Passeggiate paesaggistiche Si segnalano inoltre gli itinerari dei Sentieri delle Edicole votive e gli appuntamenti di domenica mattina: «Le chiesette in fiore» e i «Cammini diffusi in Franciacorta».