"U!" a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo

CIRCUITO CONTEMPORANEO, la rassegna teatrale organizzata dalla compagnia Chronos3 con il sostegno di Circuito Claps presenta il primo spettacolo del 2023 della stagione adulti.

"Gli Uccelli" di Aristofane diventa "U!"

Domenica 22 gennaio alle 17 a Palazzo Laffranchi di Carpenedolo va in scena "U!" liberamente ispirato a "Gli Uccelli" di Aristofane, regia di Marco Ciccullo e Cornelia Miceli con Marco Ciccullo, Enrico Ravano, Edoardo Rivoira, Gaia Rum, una produzione Compagnia Oderstrasse. La contrapposizione tra individuo e società è un tema portante delle commedie di Aristofane. In molti testi del commediografo ateniese ci viene raccontato come il protagonista, immerso in una condizione di frustrazione, cerchi il riscatto, ribellandosi alle regole della comunità di cui fa parte. Ne Gli Uccelli vediamo due uomini, Pisetero ed Evelpide, in fuga dalle oppressioni della città e alla ricerca di un posto tranquillo dove vivere un’esistenza libera e spensierata: il regno degli uccelli. Qui il desiderio di evasione dei due protagonisti si trasforma poco alla volta in un desiderio di prevaricazione. Lo spazio incontrollato degli uccelli diventa così una piccola città-stato, sotto il comando dell’essere umano. È come se Aristofane, nello scrivere le sue commedie, partisse sempre da una domanda: i desideri individuali di un uomo possono coesistere con il benessere comune? Ingresso a 8 euro Prenotazione consigliata a prenotazionichronos3@gmail.com, telefono 3314203992.