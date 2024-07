Scontro auto moto a Carpenedolo, grave il motociclista.

Incidente

In base a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) oggi, sabato 13 luglio, poco prima delle 11 sulla Spbs 343, all'altezza di Carpenedolo, un'auto e una moto si sono scontrati.

Soccorsi

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso e sul posto sono arrivati ambulanza, auto medica e l'elisoccorso da Brescia. Il motociclista, 43 anni, è finito fuori strada ed è in gravi condizioni. E' stato trasportato in elicottero - in codice rosso - all'ospedale Civile, mentre la donna di 79 anni alla guida dell'auto è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Montichiari in codice giallo, sotto shock.

Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.