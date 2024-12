Tre serate con la "Buona Novella"

Il Brixia Camera Chorus presenta una esecuzione in forma di concerto-spettacolo del capolavoro di Fabrizio De André della durata di poco più di un’ora. I brani sono presentati secondo la successione originale del disco, con arrangiamenti originali ideati ed elaborati dal maestro Francesco Andreoli. Giovedì 12 a Ghedi, venerdì 13 a Gussago e sabato 14 a Bassano Bresciano.

Con Brixia Camera Chorus torna la "Buona Novella" di De André

Tre appuntamenti ad ingresso gratuito a Ghedi, Gussago e Bassano Bresciano, in chiesa. Torna Brixia Camera Chorus per proporre la "Buona Novella" di Fabrizio De André. Le tre date sono state presentate in conferenza stampa giovedì scorso nella sede di BCC Agrobresciano a Ghedi perché la prima tappa del mini tour sarà proprio giovedì 12 dicembre alle 20.30 nella Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta in Ghedi e perché BCC Agrobresciano è tra i sostenitori dell'evento con Fondazione Cariplo. Non si può per altro dimenticare il rapporto speciale che il maestro Francesco Andreoli ha con Ghedi e in particolare con Osvaldo Scalvenzi, presidente di BCC Agrobresciano. Andreoli e Scalvenzi in conferenza stampa hanno ricordato i tempi in cui grazie a sinergie significative a Ghedi la musica tornò ad essere protagonista in una serie di eventi di particolare interesse. Scalvenzi lo ha detto chiaramente che il sostegno del Comitato Soci e Cultura della banca è stato favorito per la stima che Andreoli merita sin dai temi in cui dirigeva la banda di Ghedi.

L'interessante riproposta della “Buona Novella” che il Brixia Camera Chorus presenta prevede una esecuzione in forma di concerto-spettacolo della durata di poco più di un’ora. I brani sono presentati secondo la successione originale del disco, con arrangiamentiì originali ideati ed elaborati dal maestro Francesco Andreoli. La qualità dell’esecuzione di questo concerto è garantita dalla sinergia di esecutori e interpreti di alto livello: “Brixia Camera Chorus”: un coro composto da cinquanta elementi - fondato nel 2008 dal maestro Francesco Andreoli - che ha maturato una notevole esperienza nei numerosi concerti sia di musica sacra che quella lirica e popolare; Orchestra d'archi “S. Cecilia” di Gambara - legata alla locale scuola d'archi - è formata dagli allievi dei corsi superiori e dai loro insegnanti. Composta da 25 elementi, dalla data della sua fondazione (1996) ha tenuto oltre 200 concerti in numerosi comuni della nostra provincia e delle provincie limitrofe. Luciano Bertoli - l'attore regista bresciano che introdurrà lo spettatore all’ascolto, tramite lettura e la recitazione di brani tratti dai “Vangeli Apocrifi”; Massimo Guerini - cantante bresciano, corista, docente di canto moderno al conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, vocal-coach che vanta importanti collaborazioni con artisti quali Mina, Laura Pausini, Noa, Ron, Marco Masini, Antonella Ruggiero, Enrico Ruggeri, Omar Pedrini, Gaetano Curreri, Arisa, Red Canzian e Sarah Jane Morris; Francesco Andreoli il maestro direttore che, con il maestro preparatore del coro Pierpaolo Vigolini, ha arrangiato per questa imponente formazione vocale-strumentale, una tra le pagine più significative del grande cantautore genovese.

All’esecuzioni parteciperanno validissimi musicisti quali Michele Andreoli, Alfredo Azzini, Bruno Bonarrigo, Valeria Bonazzoli, Sara Bronzini, Matteo Bulla, Simona Donielli, Giacomo Favagrossa, Franco Fiolini, Dario Gallina, Rita Gelmetti, Marco Rosa, Luca Sarzi Sartori e Annamaria Visentini. Il concerto verrà replicato Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta in Gussago e Sabato 14 dicembre, sempre alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo di Bassano Bresciano. La realizzazione di questo imponente concerto è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cariplo, della BCC Agrobresciano, della Parrocchia S. Maria Assunta di Gussago e della Forneria Guerreschi. L’iniziativa gode tra l’altro del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè ONLUS e della collaborazione organizzativa del Comune e della Parrocchia di Bassano Bresciano e della Parrocchia di Ghedi.

Massimo Guerini

Le dichiarazioni del presidente di BCC Agrobresciano Osvaldo Scalvenzi