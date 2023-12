Pressione Bassa: fine settimana dedicato ai bambini

Tappe a Flero, Carpenedolo e Padernello per la rassegna Pressione Bassa: tre spettacoli per i più piccoli per entrare al meglio nel clima delle feste natalizie.

A Flero in scena "Becco di Rame"

Giovedì 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Le Muse di Flero, il Teatro del Buratto porta Becco di rame (nella foto di copertina una scena della spettacolo), la storia vera dell’oca Tolosa che una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta con una volpe, perde la parte superiore del becco rischiando di morire. Ma un veterinario crea una protesi di rame che le permette di continuare a vivere una vita normale. Lo spettacolo narra la sua storia, quando ancora pulcina, viene portata nella fattoria e incontra le galline, tre vecchie zie brontolone, i maiali, marito e moglie, che diventano genitori adottivi affettuosi e la cicogna, viaggiatrice instancabile. La metafora del mondo animale ci aiuta ad affrontare temi importanti come quelli della diversità, della disabilità e dell’importanza di essere accolti, accettati e desiderati. Ingresso gratuito.

A Carpenedolo "Il gioco della pace"

Venerdì 8 dicembre ore 17 a Carpenedolo Palazzo Laffranchi Il gioco della pace – Luna e L’altra con Alessandra Domeneghini e Daniela D’Agostino. Lo spettacolo porta in scena due bambine, Luna è alta e L’altra è bassina, una apparentemente più sofisticata, una più estroversa. Durante l’arco di un’intera giornata, le due bambine manifesteranno tutta la loro essenza, le loro differenze con l’inconsapevole pensiero di essere l’una meglio dell’altra. Questo porterà agli inevitabili e comici litigi tipici dei bambini. In un esilarante susseguirsi di situazioni comiche le due bambine scopriranno il caldo fuoco del sole, il fresco suono del vento, e ancora i primi tentativi di volo, la profondità dell’acqua e del mare, le voci degli animali e poi, il ballo delle bolle e pirati avventurosi… Scopriranno così che la terra dona la vita e che giocando e condividendo i propri giochi può sbocciare l’amicizia così come sboccia uno splendido fiore. Ingresso gratuito.

A Padernello "Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale"

Domenica 10 dicembre alle ore 17 al Castello di Padernello Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale con Alessandra Domeneghini e Roberto, uno spettacolo divertente per bambini: il Natale è in pericolo, tutte le renne di Babbo hanno una malattia misteriosa che toglie loro il potere di volare. Così Fata Vigilia lascia il Polo Nord per scoprire cos’è accaduto e viaggiando incontra bambini ai quali svela i segreti di Babbo, le abitudini degli elfi giocattolai, … Parlando comincia a capire: sono i sorrisi dei bambini, la gioia di sognare la medicina giusta! Ingresso 5 euro.