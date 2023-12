GreenLand Festival Franciacorta: in scena arrivano Santa Lucia e Babbo Natale

Anche GreenLand Festival Franciacorta dedica alcuni spettacoli ai più piccoli per prepararli ai giorni di festa.

"La lanterna di Santa Lucia" al Teatro Comunale di Cellatica

Quella tra il 12 e il 13 dicembre, lo sanno tutti, è la notte dei desideri: i bambini hanno scritto le letterine e ora aspettano di ricevere i doni che hanno chiesto. Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono… e allora come fa a consegnare i regali a tutti i bambini? Che cosa succederebbe se non ricevesse le loro lettere? La magia di Santa Lucia è nella luce della sua lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o di fantasia. Lo spettacolo "La lanterna di Santa Lucia" (foto di copertina) racconta la storia di un padre troppo impegnato con il lavoro che si perde proprio la notte tra il 12 e il 13 dicembre, la sua macchina si è rotta e non parte più. All’improvviso si ritrova in un luogo da favola, dove incontra una donna che ha bisogno del suo aiuto… In un’atmosfera incantata, il papà avrà l’occasione di tornare bambino, per conoscere la Santa che tutti i piccoli (e i grandi) amano. Appuntamento venerdì 8 dicembre alle 16.30, ingresso a 3 euro.

A Rovato "La notte dei regali" a Foro Boario

Al Foro Boario di Rovato va in scena sabato 9 alle 16.30 "La notte dei regali", ingresso a 3 euro. “Gastaldo” è il vecchietto che, nella tradizione popolare veneta conduce il carrettino dei regali di Santa Lucia e raccoglie i doni della Befana, a volte di San Nicola o Babbo Natale e anche dei Re Magi. Ormai anziano, racconta la sua esperienza “centennale” a fianco dei portatori di regali nell’inverno di ogni anno rivivendola e condividendola con i piccoli spettatori. Dalle storie mitiche del nord Europa fino alla Sicilia, passando dal centro Italia e alla suggestione biblica, questi personaggi magici diventano lo strumento della realizzazione dei sogni di migliaia di bambine e bambini.