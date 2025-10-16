La Banda Osiris al Teatro Pio IX

La Banda Osiris con lo spettacolo “Le dolenti note” a Bagnolo Mella per la rassegna Pressione Bassa. Appuntamento al Teatro Pio IX sabato 18 ottobre 2025 alle 21.

“Le dolenti note” della Banda Osiris al Teatro Pio IX di Bagnolo Mella

Sabato 18 ottobre alle 21 al Teatro Pio XI di Bagnolo Mella arriva, all’interno della rassegna Pressione Bassa, la mitica Banda Osiris con “Le dolenti note”. Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi accademismi e le barriere dei generi musicali, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista. Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà.

Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti Osiris – ovvero Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) – si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili.

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato. Molto più di un concerto: quello che la Banda Osiris offre al suo pubblico è uno spettacolo a tutto tondo, con la musica che si mescola all’ironia, per raccontare storie e far sorridere. Ingresso a 15 euro; per prenotare: 3203509376.