Il corso prenderà il via il prossimo 15 ottobre in oratorio a Chiesuola di Pontevico.

Recitazione alla scoperta di una nuova passione

In una società che sempre più fatica a trovare un’espressione autentica ecco che a Chiesuola si fa strada un modo per riportare a galla le emozioni. Un corso di recitazione poliedrico che permette di esplorare le diverse forme di teatro. Fortemente voluto dall’Unità pastorale di Pontevico e dalla parrocchia di Sant’Antonio di Padova della stessa frazione di Chiesuola, ecco che Christian Zeli accoglierà chi vorrà mettersi in gioco a partire dal 15 ottobre.

Come fare per partecipare

L’appuntamento aperto a persone dai 14 anni anni, sarà fisso ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, presso l’oratorio locale. Chi fosse interessato a partecipare può scaricare il modulo di iscrizione direttamente dalla pagina Instagram dell’Oratorio di Chiesuola, oppure ritirarne copia cartacea presso il bar del centro giovanile stesso, il venerdì e il sabato dalle 20 alle 23, domenica e festivi dalle 16 alle 23. I moduli una volta completati andranno inviati alla mail: zeli2624@gmail.com oppure consegnati in cartaceo. Termine del corso giugno 2025.