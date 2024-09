Dopo lo spettacolo teatrale arriva il momento della festa sociale per i 70anni di storia.

Auguri Avis Pontevico

Quella del sabato sera in teatro è stata l’apertura dei festeggiamenti che si terranno ufficialmente oggi, sabato 14 settembre 2024.

La sezione dei donatori e delle donatrici di sangue pontevichese accoglierà volontari e volontarie, avisini e avisine, amici e amiche, simpatizzanti, autorità e l’intera comunità, alle 15.30 presso la sede associativa. Alle 16.30 si formerà il corteo accompagnato dal corpo bandistico cittadino Alessandro Vatrini, alle 17 il presidente Attilio Bricchi porterà i propri saluti, a seguire quelli delle autorità avisine e civili e poi l’emozionante momento delle premiazione dei benemeriti in piazzetta dell’Abbazia. Alle 18 messa solenne con la partecipazione della schola cantorum Santa Cecilia.

Lo spettacolo in teatro

Una commedia è andata in scena lo scorso weekend per aprire e per festeggiare il 70esimo anniversario della sezione Avis locale. A metterlo in scena nel teatro civico di via XX Settembre è stata la storica compagnia Albatros, fondata dal Maestro Antonio Bianchi. "Schers de l’età" di cui lo stesso Bianchi è regista e attore, ha raccontato al numeroso pubblico lo spettacolo leggero e comico, basato su ricordi e nostalgia di un tempo che fu. Mentre oggi tutto scorre veloce, anche attraverso la tecnologia, i problemi di sempre non sono stati risolti, soprattutto quelli legati all’età e alla "vecchiaia" e a ciò che ad essa è relativo. Qualche magagna qua e là. La vecchiaia affrontata con un sorriso ma ben consapevoli che essa è fonte di saggezza.

La commedia e il parallelismo con Avis Pontevico

Un parallelismo non indifferente con i ben 70 anni di Avis che giorno dopo giorno, grazie al nobile gesto del dono del sangue, si riconferma come linfa vitale sempre nuova, sempre viva, nonostante il calendario della storia segni all’attivo ben sette decenni. Per l’occasione la sezione avisina pontevichese ha voluto accogliere gli spettatori con una mostra ad hoc nell’ingresso al teatro. Trattasi della storia dei manifesti e della pubblicità "progresso" di Avis Nazionale a partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso sino ai giorni nostri, esposta per la prima volta in occasione della "Donor Week" in occasione di Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023. Tale esposizione era infatti stata esposta in piazza Tebaldo Brusato in città un anno fa.

Il Direttivo della sezione locale data l’efficacia e la curiosità di tale comunicazione istituzionale, l’aveva inserita anche nel calendario 2024 che lo scorso dicembre, come di consuetudine, aveva consegnato casa per casa in Pontevico e frazioni.

Ma ora è tempo di godersi il compleanno: tanti auguri Avis Pontevico!