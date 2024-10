"Profumo di spiedo" torna anche quest'anno a Serle.

A Serle torna "Profumo di spiedo"

Piatto simbolo della brescianità, lo troviamo sulle tavole soprattutto in autunno e in inverno. Un piatto molto gustoso al quale è dedicata la rassegna gastronomica curata da un gruppo di ristoratori di Serle in collaborazione con la Pro Loco. La qualità e la bontà dello spiedo di Serle, in particolare, è riconosciuta: tempo fa ha infatti ottenuto il marchio De.Co.

I protagonisti dell'edizione 2024 di Profumo di spiedo sono cinque: si tratta dei ristoranti "Il Cervo", "La Betulla", "Valpiana"; dell'osteria "Antica Fornace" e dell'agriturismo "Il Casinetto".

Fino al 27 dicembre

Un evento che si protrarrà fino al prossimo 27 dicembre: ogni venerdì sera ci sarà la possibilità di gustare il seguente menù. Si parte con la classica ministrìna spurca e a seguire spiedo con polenta di farina macinata a pietra, patate agli aromi, dessert, un bicchierino di marenello, il caratteristico liquore a base di amarene e caffè con il vino groppello «El Pa- radis».