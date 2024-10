25 anni fa lo ha salvato dalle acque: uno spiedo per ricordare Daniele.

Quel giorno di 25 anni fa

Ci sono storie che non si dimenticano. Ci sono persone che non si dimenticano. É questo il caso di Daniele Greci, 59 anni, scomparso la scorsa primavera in seguito alle complicazioni di un grave infarto. I suoi amici non l’hanno dimenticato, in particolare uno, Eumir che con Daniele ha un debito.

«Circa 25 anni fa - ha iniziato a raccontare - stavamo trascorrendo una giornata su ll’Oglio, qui in paese a Pontevico, era estate faceva caldo e come abbiamo sempre fatto ci siamo buttati nel fiume per rinfrescarci».

Ma il fiume a volte riserva delle brutte sorprese e inaspettatamente in men che non si dica Eumir è stato risucchiato in un vortice:

«Lo ricordo bene: non sarei mai riuscito ad uscire dall’acqua da solo».

Da solo no, ma con l’aiuto di un amico si: Daniele non ci ha pensato due volte e ha letteralmente tirato fuori dall’acqua Eumir per i capelli , tutto si è svolto velocemente, una manciata di secondi, ma sono stati cruciali. Naturalmente Eumir non ha mai dimenticato, ecco perché ha chiamato il suo primo figlio Daniele, ed ecco perché a pochi mesi dalla morte dell’amico ha voluto rendergli omaggio in un modo speciale. Ha chiamato a raccolta gli amici, I Bulgari, un gruppo che davvero non ha bisogno di presentazioni, attivi dal 1996 hanno sempre organizzato spiedi spettacolari il cui ricavato andava in beneficenza, dove c’era bisogno loro tendevano una mano. I Bulgari hanno risposto presente e, un paio di settimane fa, grazie alla disponibilità di Angelo Sala che ha dato il permesso che si usasse la sua proprietà, il largo spazio tra le serre e la chiesetta di Ripa d’Oglio, e ha messo a disposizione l’energia elettrica, grazie agli amici di San Rocco, di Ripa d’Oglio e ai tantissimi sponsor è stato organizzato uno spiedo in memoria di Daniele.

Lo spiedo e la targa in sua memoria

Il grande cuore dei pontevichesi non ha mancato l’appuntamento: in due giorni sono stati prenotati tutti gli spiedi, ben 350, e molti altri sono passati la sera stessa per un saluto, per bere qualcosa o ascoltare i Nerks che con la loro musica hanno allietato l'atmosfera. In poche parole un grande successo che ha permesso di raccogliere 6.100 euro che sono stati interamente donati alla famiglia di Daniele, inoltre, sempre in suo onore, venerdì 27 settembre 2024, al Paradiso delle gnoghe, sul fiume Oglio, poco lontano da dove aveva salvato Eumir dalle acque del fiume, è stata posta una targa in sua memoria proprio sotto la statua della Madonnina che «vigila» sul quel tratto di acque. Daniele non è e non sarà dimentica dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla sua comunità che si stringe in un forte abbraccio alla moglie Naima e alla figlia Isabella.