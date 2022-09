Palio delle Quadre: doppio appuntamento con Sissi e Joe Bastianich

Doppio appuntamento questa sera (giovedì 8 settembre 2022) al Palio delle Quadre.

Ella Codesta apre il concerto di Sissi

Ella Codesta

In piazza Zanardelli alle 21 Ella Codesta aprirà il concerto di Sissi. Ella codesta, nome d'arte di Martina Firinu, classe 1996, nasce a Milano. A 14 anni fonda la sua prima band grunge femminile. Nel 2017 si trasferisce per studi a Brescia, dove vive e lavora tutt'ora e comincia la sua esperienza come Ella Codesta, iniziando a scrivere le prime canzoni in italiano, con influenze cantautoriali, folk e indie. Nel 2019 esce "Intolleranze" il suo primo disco, seguito nei due anni successivi da tre singoli dai suoni più sperimentali: "Vent'anni", "Promessa" e "Punto di Partenza". Nel 2021 realizza un video concerto girato in un bosco di tre nuovi singoli che danno vita a un EP: "Le tue radici".

Sissi

Sissi, 23 anni, è l'interprete che ha saputo distinguersi nel programma televisivo «Amici» di Maria De Filippi grazie alla sua voce, mostrando emozioni e talento. Silvia Cesana nasce in provincia di Como, circondata da figure femminili forti e gentili - come la madre Emanuela - che la spronano ad inseguire la sua ambizione. Lei stessa diventa simbolo della nuova generazione di artiste donne per «Equal»: la campagna global di Spotify che celebra il contributo delle donne nella musica e promuove la parità di genere. Dopo «X Factor» e «Sanremo Giovani», Sissi entra a far parte di «Amici» con un banco immediato, perché fortemente voluta da tutti i Professori, e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini. Arriva fino in finale e vince il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti.

L'ingresso è libero.

Quadra Villatico

Sempre questa sera a Quadra Villatico si esibirà la The Mojo Blues Band a partire dalle 20.30; alle 22 è invece in programma l'esibizione di Joe Bastianich e la Terza Classe: lo showman porta sul palco sonorità Folk e Bluegrass accompagnato dalla band napoletana "La Terza Classe".