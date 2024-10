Olly, oggi il firmacopie a Elnòs Shopping

Olly, oggi (martedì 29 ottobre 2024) il firmacopie a Elnòs Shopping di Roncadelle.

A Roncadelle Olly presenta "Tutta la Vita"

Appuntamento alle 18: il cantante presenterà il suo nuovo album "Tutta la Vita". L’artista non rilascerà interviste, ma sarà possibile scattare foto. Federico Olivieri, in arte Olly arriva a ELNÒS Shopping per presentare il suo nuovo album “Tutta la Vita”. I fan del giovane cantante genovese potranno incontrarlo durante il firmacopie che si terrà presso lo Spazio Eventi, al primo piano del Meeting Place, per ottenere un autografo e una foto ricordo con lui.

Come fare per partecipare

Per partecipare all’evento firmacopie i fan di Olly dovranno presentare il cd e lo scontrino che ne attesta l’acquisto presso l’Infopoint del Centro e ritirare il pass che consentirà l’accesso allo Spazio Eventi. Sarà, inoltre, possibile acquistare l’album anche presso i punti vendita Mondadori Bookstore ed Euronics Dimo, presenti all’interno del Centro di Roncadelle. Maggiori informazioni visitare sono disponibili sul sito elnosshopping.info alla pagina Firmacopie Olly - Tutta Vita | Elnòs Shopping