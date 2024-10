Fausto Leali vola a Sanremo per il suo 80esimo compleanno.

80esimo compleanno per Fausto Leali

Il cantante nato a Nuvolento il 29 ottobre 1944 questa sera (martedì 29 ottobre 2024) sarà a Sanremo per festeggiare questo importante traguardo. Alle 19 al teatro Casinò riceverà un premio in ricordo della sua vittoria al Festival della canzone italiana nel 1989 quando trionfò con "Ti lascerò" in coppia con Anna Oxa.

Un evento curato nei minimi dettagli: nell'occasione, infatti, al cantante verrà consegnata una copia della statuetta che all'epoca gli era stata consegnata sul palco del teatro Ariston. L'evento celebrativo, organizzato in collaborazione con il Casinò, nasce da un'idea di Franco Fasano, coautore di "Ti lascerò", idea che è stata subito accolta con favore da parte dell'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. A consegnare la statuetta nelle mani del cantante bresciano saranno il sindaco Alessandro Mager, l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il presidente di Casino spa Giancarlo Ghinamo e Leone Pippone (nel 1989 fu sindaco di Sanremo).

Sarà l'occasione per ascoltare dalla vivavoce di uno dei più grandi protagonisti uno spaccato di storia della musica italiana e, più in generale, di storia dell'Italia. L'ingresso all'evento è libero fino ad esaurimento posti.

La partecipazione al Festival come ospite nel 2021

Fausto Leali ha partecipato a marzo 2021 al Festival di Sanremo in qualità di ospite eseguendo, con la stessa grinta di sempre, due dei suoi più grandi successi: Mi manchi e Io amo.

Mi manchi il brano con il quale l'artista bresciano si è presentato al Festival di Sanremo nel 1988 è stato scritto da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano: in quell'occasione si classificò al quinto posto ma, nel tempo, il brano si è fatto spazio entrando a far parte della storia della musica italiana. La stessa è parte dell'album Non c'è neanche il coro.

Io amo è stata scritta nel 1987 da Toto Cutugno, Fausto Leali, Franco Fasano e Italo Ianne. Fausto Leali partecipò al Festival di Sanremo 1987, aggiudicandosi il quarto posto. Il singolo vendette oltre 400mila copie, conquistò 2 dischi di platino e la seconda posizione nella classifica italiana