Musica e street food «fioriscono» al parco Gnecchi

Street food, eventi, e dj-set accenderanno l’estate a parco Gnecchi grazie a «033 Giardino Segreto», il nuovo progetto targato Eatinero che «fiorirà» nel grande polmone verde di Cologne. Il 6 maggio, dopo 4 anni, i cancelli del parco si apriranno per i cittadini: ad accoglierli ci saranno anche food truck, musica e divertimento che li accompagneranno fino a settembre incoronando nuovamente il parco come cuore della socialità del paese.

Nel parco Gnecchi fiorisce il «Giardino Segreto»

Chiuso dall’estate del 2019, in attesa che concludano gli ultimi atti dell’acquisizione da parte del Comune, nei mesi scorsi il grande parco Gnecchi (oltre 40mila metri quadrati di verde nel cuore della Franciacorta, alle pendici del Monte Orfano) è stato sistemato e riqualificato grazie a un accordo con la parrocchia con l’obiettivo di restituire l’area ai colognesi già a partire da questa estate.

Ad arricchire la proposta per grandi e bambini sarà il nuovo progetto di Eatinero: «033», come le ultime cifre del codice postale di Cologne, e «Giardino segreto»: un omaggio alla «bellezza unica, da ritrovare e riscoprire» che da domani, sabato, alle 12 sarà di nuovo a disposizione di tutti. «Grazie alla collaborazione con Eatinero, che da poco ha vinto il bando di gara comunale, abbiamo dato vita a un vero e proprio progetto sociale e culturale per rianimare l’intera area in vista di una riapertura che tutta la comunità attendeva da tempo», ha commentato il sindaco Carlo Chiari-

“Parco Gnecchi si presenterà con un volto nuovo: oltre a godere delle bellezze naturalistiche che da sempre vi risiedono, grazie ai nuovi servizi offerti, i cittadini potranno socializzare e divertirsi in una vera e propria “piazza verde’ in cui Eatinero rappresenterà un fondamentale valore aggiunto».

L’offerta

L’inaugurazione si terrà sabato alle 12, in concomitanza con la riapertura ufficiale del parco: oltre allo street food non mancheranno il truccabimbi a cura di Silvia Spagnoli, il laboratorio di riciclo per bambini per la realizzazione di cappelli di carta e acchiappa sogni a cura di Corte della Carta (fino alle 19), IIvar, animazione itinerante di contact juggling e giocoleria (dalle 14 alle 10), lo spettacolo Spaventati Panettieri di e con il Duo Meroni Zamboni (alle 16) e il live Bigoyday (dalle 20.30).

Per tutta l’estate, invece, nel parco saranno presenti due food truck (ogni martedì, a rotazione) con prelibatezze da gustare nell’area allestita nel noccioleto, mentre il mercoledì sera un programma ricco di musica sempre pronto a sorprendere gli avventori. Non mancheranno anche percorsi tematici, esperienze, esposizioni e appuntamenti mensili, tra laboratori di riciclo, spettacoli multiformi e proposte anche per i bambini. Da luglio la proposta si arricchirà poi con il cinema all’aperto, organizzato dal Comune di Cologne (il martedì) e con tanti eventi che verranno comunicati volta per volta.